Dünyanın en pahalı pasaportları açıklandı! Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti

29 May 2024 10:25 - Güncelleme : 29 May 2024 11:05

Dünyanın en pahalı pasaportları listesi açıklandı. Türkiye güncel kura göre listenin zirvesinde yer aldı.

Türkiye'de şu anda 10 yıllık pasaport almanın maliyeti 8 bin 623,30 TL seviyesinde bulunuyor. Bu ücret, 1 Ocak 2024 kuruyla 292,4 dolar, bugünkü kurla ise 268 dolara denk geliyor.

MEKSİKA İKİNCİ SIRADA

Henley Pasaport Endeksi verilerine göre, dünyanın en pahalı pasaportları listesinde Türkiye'den sonra Meksika var. 10 yıllık Meksika pasaportunun maliyeti 234 dolar civarında.

EN GÜÇLÜ PASAPORTLARIN MALİYETİ DAHA DÜŞÜK

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 194 ülkeye vizesiz seyahatle zirvede olan Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Singapur ve Japonya'da pasaport maliyetleri Türkiye'nin çok altında.

10 yıllık pasaport maliyeti Fransa'da 94 dolar, Almanya'da 41 dolar, İtalya'da 126 dolar, İspanya'da 33 dolar, Singapur'da 53 dolar ve Japonya'da 115 dolar seviyesinde.