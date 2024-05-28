Dünyanın en pahalı pasaportu belli oldu! İşte Türkiye'nin listedeki yeri

28 May 2024 13:03 - Güncelleme : 28 May 2024 13:06

Dünyanın en pahalı pasaportları listesinde 1. sırada yer alan Türkiye en güçlü pasaportları listesinde 52. sırada bulunuyor.

10 YILLIK PASAPORTU EN PAHALI ÜLKE

Türkiye'de 10 yıllık pasaport almanın maliyeti şu an 8 bin 623,30 TL olarak uygulanıyor. Bu rakam bugünkü dolar/TL kuru ile 268 ABD dolarına denk geliyor. Türkiye pasaportu dünyanın en pahalı pasaportu listesinde ilk sırada yer alırken dünya genelinde 118 ülkeye vizesiz seyahat yapılabiliyor.

LİSTENİN İKİNCİ SIRASI DA BELLİ OLDU

Dünyanın en pahalı pasaportları listesinde ikinci sırada Meksika bulunuyor. 10 yıllık Meksika pasaportunun maliyeti 234 ABD doları seviyesinde bulunuyor. Dünyanın en güçlü 23. pasaportu olan Meksika pasaportuyla 161 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor.

ÜÇÜNCÜ SIRADA AVUSTRALYA VAR

Dünyanın en pahalı üçüncü pasaportu ise 228 dolarla Avustralya oldu. Dünyanın en güçlü 5. pasaportu olan Avustralya pasaportuyla 190 ülkeye vizesiz seyahat mümkün. En pahalı pasaportlar listesinde dördüncü sırada 167 dolarla ABD pasaportu yer alıyor.

Dünyanın en güçlü 6. pasaportu olan ABD pasaportuyla 189 ülkeye vizesiz seyahat mümkün. Yeni Zelanda ise 128 dolarla dünyanın en pahalı beşinci pasaportu. Dünyanın en güçlü 5. pasaportu olan Yeni Zelanda pasaportuyla 190 ülkeye vizesiz seyahat mümkün.

EN GÜÇLÜ PASAPORTLAR DAHA UCUZ

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Singapur ve Japonya bulunuyor. Bu ülkelerin pasaportları ile 194 ülkede seyahat yapılıyor. 10 yıllık pasaport maliyeti, Fransa'da 94 dolar, Almanya'da 41 dolar, İtalya'da 126 dolar, İspanya'da 33 dolar, Singapur'da 53 dolar ve Japonya'da 115 dolar seviyesinde bulunuyor.