Dünyanın en yenilikçi şirketleri belli oldu

Dünyanın en yenilikçi şirketlerinin listelendiği CNBC Disruptor 50 listesi belli oldu. Son iki yıldır zirvede yer alan yapay zeka devi OpenAI, yerini savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Anduril'e bıraktı.

Teknoloji ve girişimcilik dünyasının yakından takip ettiği CNBC Disruptor 50 listesi, bu yıl 13. kez açıklandı. Özel sektördeki en yenilikçi şirketleri sıralayan listede bu kez beklenmedik bir lider değişikliği meydana geldi. Son 2 yıldır zirvedeki yerini koruyan yapay zeka devi OpenAI, bu yıl tahtını savunma teknolojileri üzerine çalışan Anduril'e kaptırdı.

OPENAI ZİRVEYİ KAYBETTİ

Anduril, OpenAI, Databricks, Anthropic ve Canva gibi şirketlerin ilk 5'te yer aldığı listedeki firmaların toplam değerinin 500 milyar dolara yaklaştığı belirtiliyor.

İşte CNBC Disruptor listesine göre dünyanın en yenilikçi şirketleri: