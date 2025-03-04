Dünyanın en zengin 10 insanı listesi değişti! Elon Musk şaşırttı

Dünyanın en zengin 10 insanı listesinde sıralama değişti. Tesla'nın sahibi Elon Musk listede şaşırttı. Forbes’un son verilerine göre 1 Mart itibarıyla Musk’ın net serveti 359,5 milyar dolara düştü. İşte detaylar...
Dünyanın en zengin kişileri çoğunlukla teknoloji sektöründe kendini gösteriyor. Teknoloji milyarderleri yeni yatırım ve yeni projeleriyle adeta servet yarışını sürdürüyor. Aralık 2024'te Tesla ve yapay zekâ girişimi xAI'nin değer kazanmasıyla 400 milyar dolarlık servet sınırını aşan Elon Musk, kısa süre içinde bu rekorunu kaybetti. Tesla hisseleri Şubat’ta düşüşe geçti, Musk’ın serveti 400 milyar doların altına indi ve Mart ayı itibarıyla 360 milyar dolar seviyesine geriledi. Forbes’un son verilerine göre 1 Mart itibarıyla Musk’ın net serveti 359,5 milyar dolara düştü.
Aynı dönemde, Mark Zuckerberg ise net servet açısından daha güçlü bir performans sergiledi. Meta CEO’su, Amazon hisselerindeki yüzde 11'lik düşüşün Jeff Bezos'un servetinden 23 milyar dolar silmesiyle, dünyanın en zengin ikinci kişisi konumuna yükseldi. Zuckerberg’in serveti de gerilese de Bezos kadar büyük bir kayıp yaşamadı ve 231 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya yerleşti. Bezos ise 227 milyar dolarla üçüncü sıraya geriledi.
Dünyanın en zengin 10 ismi arasında servetini artıran tek kişi Warren Buffett oldu. Yatırım holdingi Berkshire Hathaway’in hisseleri yaklaşık yüzde 10 artış göstererek Buffett'ın servetine 15 milyar dolar ekledi.
Forbes’un Mart 2025 güncellemelerine göre, dünyanın en zengin 10 ismi sıralamasında büyük değişiklikler yaşandı.
1. Elon Musk
Net serveti: 359.5 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Tesla, SpaceX, xAI, X
2. Mark Zuckerberg
Net serveti: 230.7 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Meta (Facebook)
3. Jeff Bezos
Net serveti: 226.7 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Amazon
4. Larry Ellison
Net serveti: 204.6 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Oracle
5. Bernard Arnault
Net serveti: 186.4 milyar dolar
Servetinin kaynağı: LVMH/ luxury goods
6. Warren Buffett
Net serveti: 161.1 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Berkshire Hathaway
7. Larry Page
Net servei: 141.5 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Google
8. Sergey Brin
Net serveti: 135.4 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Google
9. Amancio Ortega
Net serveti: 121.9 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Zara-parent Inditex
10. Steve Ballmer
Net serveti: 118.9 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Microsoft, LA Clippers, investments