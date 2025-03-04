Dünyanın en zengin 10 insanı listesi değişti! Elon Musk şaşırttı

Dünyanın en zengin 10 insanı listesinde sıralama değişti. Tesla'nın sahibi Elon Musk listede şaşırttı. Forbes’un son verilerine göre 1 Mart itibarıyla Musk’ın net serveti 359,5 milyar dolara düştü. İşte detaylar...

Dünyanın en zengin kişileri çoğunlukla teknoloji sektöründe kendini gösteriyor. Teknoloji milyarderleri yeni yatırım ve yeni projeleriyle adeta servet yarışını sürdürüyor. Aralık 2024'te Tesla ve yapay zekâ girişimi xAI'nin değer kazanmasıyla 400 milyar dolarlık servet sınırını aşan Elon Musk, kısa süre içinde bu rekorunu kaybetti. Tesla hisseleri Şubat’ta düşüşe geçti, Musk’ın serveti 400 milyar doların altına indi ve Mart ayı itibarıyla 360 milyar dolar seviyesine geriledi. Forbes’un son verilerine göre 1 Mart itibarıyla Musk’ın net serveti 359,5 milyar dolara düştü.

MARK ZUCKERBERG DAHA GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTERDİ

Aynı dönemde, Mark Zuckerberg ise net servet açısından daha güçlü bir performans sergiledi. Meta CEO’su, Amazon hisselerindeki yüzde 11'lik düşüşün Jeff Bezos'un servetinden 23 milyar dolar silmesiyle, dünyanın en zengin ikinci kişisi konumuna yükseldi. Zuckerberg’in serveti de gerilese de Bezos kadar büyük bir kayıp yaşamadı ve 231 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya yerleşti. Bezos ise 227 milyar dolarla üçüncü sıraya geriledi.

BUFFETT SERVETİNİ ARTIRDI

Dünyanın en zengin 10 ismi arasında servetini artıran tek kişi Warren Buffett oldu. Yatırım holdingi Berkshire Hathaway’in hisseleri yaklaşık yüzde 10 artış göstererek Buffett'ın servetine 15 milyar dolar ekledi.

Forbes’un Mart 2025 güncellemelerine göre, dünyanın en zengin 10 ismi sıralamasında büyük değişiklikler yaşandı.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ

1. Elon Musk

Net serveti: 359.5 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Tesla, SpaceX, xAI, X

2. Mark Zuckerberg

Net serveti: 230.7 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Meta (Facebook)

3. Jeff Bezos

Net serveti: 226.7 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Amazon

4. Larry Ellison

Net serveti: 204.6 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Oracle

5. Bernard Arnault

Net serveti: 186.4 milyar dolar

Servetinin kaynağı: LVMH/ luxury goods

6. Warren Buffett

Net serveti: 161.1 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Berkshire Hathaway

7. Larry Page

Net servei: 141.5 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Google

8. Sergey Brin

Net serveti: 135.4 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Google

9. Amancio Ortega

Net serveti: 121.9 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Zara-parent Inditex

10. Steve Ballmer

Net serveti: 118.9 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Microsoft, LA Clippers, investments