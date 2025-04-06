Dünyanın en zengin 10 kadını açıklandı! Forbes listeyi yayınladı

Dünyaca ünlü Forbes dergisi 2025 yılında dünyanın en zengin kadınları listesini yayınladı. Listede ilk 10'a giren isimler belli oldu. İşte dünyanın en zengin kadınları...

Forbes, 2025 yılına ait milyarderler listesini açıkladı. Dünyadaki milyarder kadın sayısı 406’ya yükseldi. Toplam 3.028 kişilik milyarderler listesinde kadınlar, %13,4’lük bir oranla temsil ediliyor. Listedeki zengin kadınların çoğunun miras yoluyla hayatına devam ettiği belirtiliyor.

LİSTEDE MERAKLANDIRAN DEĞİŞİKLİKLER

Listede şaşırtıcı değişiklikler de oldu. Avustralyalı madenci Gina Rinehart ile Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott, bu yıl liste dışı kalırken; Melinda French Gates ve hedge fon milyarderi Jim Simons’un eşi Marilyn Simons, ilk 10’a giriş yaptı. Servetini kendisi inşa eden kadınlar da listede yer alıyor. Oprah Winfrey ve Taylor Swift, kendi markaları ve yatırımlarıyla servetlerini büyütüyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN KADINLARI

1. Alice Walton – 101 milyar $ (Walmart, ABD)

2.Francoise Bettencourt Meyers – 81,6 milyar $ (L'Oréal, Fransa)

3.Julia Koch – 74,2 milyar $ (Koch Industries, ABD)

4.Jacqueline Mars – 42,6 milyar $ (Mars, ABD)

5.Rafaela Aponte-Diamant – 37,7 milyar $ (MSC, İsviçre)

6.Savitri Jindal – 35,5 milyar $ (Jindal Group, Hindistan)

7.Abigail Johnson – 32,7 milyar $ (Fidelity Investments, ABD)

8.Miriam Adelson – 32,1 milyar $ (Las Vegas Sands, ABD)

9.Marilyn Simons – 31 milyar $ (Hedge fonları, ABD)

10.Melinda French Gates – 30,4 milyar $ (Bill & Melinda Gates Vakfı, ABD)

