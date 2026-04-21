Dünyanın en zengin ülkesi dolar arıyor

Serhat Yıldız
21.04.2026
16:44
21.04.2026
16:44
Birleşik Arap Emirlikleri’nin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ekonomik sonuçlarına karşı Washington’dan destek aradığı iddia ediliyor. Özellikle enerji altyapısında oluşan hasar ve tanker geçişlerinde yaşanan aksamalar, ülke ekonomisinde yeni bir baskı alanı yapmış durumda.

İddiaya göre bu gelişmeler, BAE’nin dolar rezervleri üzerinde de ciddi bir yük oluşturmaya başladı. Petrol gelirlerinde yaşanabilecek aksama ihtimali, zaten hassas olan dengeyi daha da zorlayabilir.

HÜRMÜZ’DEKİ DARALMA GELİR AKIŞINI VURDU

Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin kısıtlanması, BAE açısından sadece lojistik bir sorun değil. Aynı zamanda petrol sevkiyatını sekteye uğratan, dolayısıyla gelir akışını zayıflatan bir gelişme. İşte asıl kaygı da burada başlıyor.

Enerji taşımacılığında yaşanan bu aksamanın, ülkenin döviz rezervlerinde aşınmaya yol açtığı ifade ediliyor. Açıkçası, petrol gelirine dayalı ekonomiler için bu tür kırılmalar kısa sürede çok daha büyük bir finansal baskıya dönüşebiliyor.

WASHİNGTON’DA DİKKAT ÇEKEN TEMASLAR

Haberde yer alan iddiaya göre BAE’li yetkililer, geçen hafta Washington’da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve diğer üst düzey isimlerle bir araya geldi. Görüşmelerde, savaşın en ağır ekonomik etkilerinden şimdilik kaçınıldığı ancak risklerin ortadan kalkmadığı vurgulandı.

MASADA SWAP HATTI SEÇENEĞİ VAR

BAE’nin, olası bir likidite krizine karşı ABD ile döviz takas hattı yani swap hattı kurulmasını gündeme getirdiği öne sürülüyor. Böyle bir mekanizma sayesinde ülkenin dolara daha kolay erişim sağlaması hedefleniyor.

Ancak haberde, henüz resmi bir başvuru yapılmadığı da özellikle belirtiliyor. Bu da sürecin şu aşamada nabız yoklama düzeyinde ilerlediğini düşündürüyor biraz.

YUAN İHTİMALİ DE KONUŞULUYOR

Öte yandan, BAE’li yetkililerin dolar rezervlerinde daha fazla kayıp yaşanması halinde alternatif para birimlerine yönelme ihtimalini de değerlendirdiği aktarılıyor. Bu seçenekler arasında Çin yuanının öne çıktığı belirtiliyor.

