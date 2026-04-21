Dünyanın en zengin ülkesi dolar arıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ekonomik sonuçlarına karşı Washington’dan destek aradığı iddia ediliyor. Özellikle enerji altyapısında oluşan hasar ve tanker geçişlerinde yaşanan aksamalar, ülke ekonomisinde yeni bir baskı alanı yapmış durumda.
İddiaya göre bu gelişmeler, BAE’nin dolar rezervleri üzerinde de ciddi bir yük oluşturmaya başladı. Petrol gelirlerinde yaşanabilecek aksama ihtimali, zaten hassas olan dengeyi daha da zorlayabilir.
Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin kısıtlanması, BAE açısından sadece lojistik bir sorun değil. Aynı zamanda petrol sevkiyatını sekteye uğratan, dolayısıyla gelir akışını zayıflatan bir gelişme. İşte asıl kaygı da burada başlıyor.
Enerji taşımacılığında yaşanan bu aksamanın, ülkenin döviz rezervlerinde aşınmaya yol açtığı ifade ediliyor. Açıkçası, petrol gelirine dayalı ekonomiler için bu tür kırılmalar kısa sürede çok daha büyük bir finansal baskıya dönüşebiliyor.
Haberde yer alan iddiaya göre BAE’li yetkililer, geçen hafta Washington’da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve diğer üst düzey isimlerle bir araya geldi. Görüşmelerde, savaşın en ağır ekonomik etkilerinden şimdilik kaçınıldığı ancak risklerin ortadan kalkmadığı vurgulandı.
BAE’nin, olası bir likidite krizine karşı ABD ile döviz takas hattı yani swap hattı kurulmasını gündeme getirdiği öne sürülüyor. Böyle bir mekanizma sayesinde ülkenin dolara daha kolay erişim sağlaması hedefleniyor.
Ancak haberde, henüz resmi bir başvuru yapılmadığı da özellikle belirtiliyor. Bu da sürecin şu aşamada nabız yoklama düzeyinde ilerlediğini düşündürüyor biraz.
Öte yandan, BAE’li yetkililerin dolar rezervlerinde daha fazla kayıp yaşanması halinde alternatif para birimlerine yönelme ihtimalini de değerlendirdiği aktarılıyor. Bu seçenekler arasında Çin yuanının öne çıktığı belirtiliyor.