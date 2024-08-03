Dünyanın en zenginleri servetlerini kaybediyor! Bir gecede paraları suyunu çekti

03 Ağustos 2024 21:22 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 21:59

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan krizler ve jeopolitik gerginlikler, küresel piyasaları olumsuz etkiledi. Hamas lideri İsmail Haniyye'nin suikast sonrası dün akşam saatlerinde İran'dan İsrail'e yönelik tehditler artışa geçti. Ukrayna'nın Rusya'yı vurması da borsalarda büyük düşüşlere neden oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından teknoloji devi Intel, borsadaki değer kaybı nedeniyle işçi çıkaracağını duyurdu. Intel’in hisselerinde 50 yılın en büyük düşüşü yaşanırken ünlü şirket, yüzde 26,06 oranında zarar etti.

DÜNYANIN EN ZENGİN 500 İNSANI 134 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Küresel krizlerin gölgesinde, gözler dünyanın en zengin insanlarına çevrildi. İddialara göre, dün dünyanın en zengin 500 insanı toplamda 134 milyar dolar kaybetti.

ORTA DOĞU'DAKİ TANSİYON DÜNYA PİYASALARINI VURDU

Piyasaların yakından takip ettiği ABD'deki istihdam artışı ise temmuzda beklentilerin altında kaldı. Ülkede işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,1'den 4,3'e yükseldi.

ABD'de endeksler yüzde 2'ye yakın değer kaybetti. Dow Jones endeksi, yüzde 1,51 azalışla 39.737 puana düştü. S&P 500 endeksi yüzde 1,84 kayıpla 5.346 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 2,45 azalarak 16.773 puana indi.

KRİPTO PARALAR YERE ÇAKILDI

Kripto para piyasasında ise hemen hemen her borsada düşüş yaşandı. Bitcoin'de son 24 saatte yüzde 4'e yakın düşüş kaydedildi. Piyasanın en büyük ikinci valığı Ethereum, yüzde 5'in üzerinde kayıpla 2.981 dolara düştü.

Diğer altcoinlerde ise çift haneli düşüler yaşandı. Solana yüzde 18, BNB yüzde 8, XRP, yüzde 4, Dogecoin yüzde 15, AVAX yüzde 17'lik değer kaybetti.