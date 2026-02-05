Menü Kapat
Düşen altın bıçak tutulur! Ekonomist Tuna Kaya'dan yatırımcıya bomba uyarı

Şubat 05, 2026 16:20
1
altın, gümüş ve Bitcoin

Piyasalarda sert dalgalanmalar hakkında yatırımcılara bilgi veren Ekonomist Tuna Kaya, altın, gümüş ve Bitcoin için destek ve dip seviyelerini açıkladı. Youtube kanalında açıklama yapan Kaya, altın için bu gibi düşüşlerin alım fırsatı olduğunu belirterek önümüzdeki dönem için çok çarpıcı rakam tahminlerinde bulundu.

2
altın fiyatları

Kaya, "Altın için düşerken ne dediler? “Düşen bıçak tutulmaz” dediler. Ama düşen kağıt değil, düşen hisse senedi değil; düşen altın. Altın düşünce tutulmaz mı?" diyerek bu düşüşlerin alım fırsatı olduğuna dikkat çekti.
 

3
altın ons

Altının 4.400 seviyelerine kadar geri çekildiğini hatırlatan Kaya, daha önce belirttiği gibi, "Özellikle 4.900’ün altına gerilerse iki kademede toplanabileceğini söyledik. Bir kademe 4.900’lü seviyelerde, diğer kademe 4.500’lü seviyelerdeydi. Bu plan uygulandı" dedi.
 

4
ALTIN FİYATLARI

ÖLÜ KEDİ SIÇRAMASINA ELEŞTİRİ

Piyasada dile getirilen "ölü kedi sıçraması" yorumlarını da eleştiren Kaya, altın ve gümüşteki yükselişlerin geçici olmadığını vurguladı.
 

5
ALTIN DESTEK SEVİYESİ

"Bu düşen altın ölü kedi değil, düşen gümüş de değil. Altın hızlı toparlandı, destek bölgesine geldi. Buradan yeniden geri çekilmeler olabilir ama bu sadece yeni alım fırsatlarıdır" dedi.
 

6
ALTIN HEDEFİNİ AÇIKLADI

ALTIN HEDEFİNİ AÇIKLADI

Kısa vadeli dalgalanmaların yanıltıcı olabileceğini belirten Kaya, "Altın geçmiş döngülerinde dipten sonra yaklaşık yüzde 700 yükseldi. 2000–2011 döneminde de aynı tabloyu gördük. Eğer 1.000 dolarlık dip baz alınırsa bu döngü bizi 8.000 hatta 9.000 dolara götürebilir" diyerek uzun vadeli düşünmek gerektiğini vurguladı.
 

7
ALTIN

Daha agresif senaryolarda 13.000 dolar seviyelerinin bile konuşulabileceğini ifade eden Kaya, kendi hedefinin daha muhafazakâr olduğunu belirtti.

 

8
GÜMÜŞTE HEDEF

GÜMÜŞTE HEDEF 

Gümüş tarafında da benzer bir tablo olduğunu söyleyen Kaya, "12 doları taban alırsak gümüşün hedefi 150 dolar. Son dip olan 17 dolar baz alınırsa 200 doların üzeri bile mümkün. Bizim ana hedefimiz 150 dolar" dedi.
 

9
ALTIN HİKAYESİ BİTMEDİ

ALTIN HİKAYESİ BİTMEDİ

Altını destekleyen temel faktörlerin geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Kaya, "Jeopolitik risklerin sürmesi, Merkez bankalarının güçlü altın alımları, ABD borcunun hızla artması, FED’in bağımsızlığına dair endişeler, Küresel ölçekte dolarsızlaşma süreci, Çin’in kendi parasını öne çıkarma çabası gibi durumların merkez bankalarının neden yüklü altın aldığını açıkça gösterdiğini söyledi.
 

10
Gram altın

Gram altın ve gümüşte kritik seviyeleri anlatan Kaya,

"Gram altın: 6.500 TL seviyeleri alım fırsatı

Ons gümüş: 83 – 78 – 70 dolar destek bölgeleri

Gram gümüş: 120 ilk destek, 107 ikinci destek, 95–97 ana destek" dedi.
 

11
bitcoin

KRİPTO PİYASASINA SERT UYARI

Bitcoin için kritik seviyeleri hatırlatan Kaya, 84.000 doların daha önce stop-loss olarak görülmesi gerektiğini belirterek "84.000 ana destekti ve kırıldı. Şu an 74.000 son kale. Eğer burası da kaybedilirse 60.000’e doğru sert bir hareket görebiliriz" dedi.

