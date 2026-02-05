Düşen altın bıçak tutulur! Ekonomist Tuna Kaya'dan yatırımcıya bomba uyarı

Piyasalarda sert dalgalanmalar hakkında yatırımcılara bilgi veren Ekonomist Tuna Kaya, altın, gümüş ve Bitcoin için destek ve dip seviyelerini açıkladı. Youtube kanalında açıklama yapan Kaya, altın için bu gibi düşüşlerin alım fırsatı olduğunu belirterek önümüzdeki dönem için çok çarpıcı rakam tahminlerinde bulundu.