Düşük faizli konut kredisi söylentisi sonrası ev fiyatları uçtu! Aynı gün içinde 500 bin TL artan ev fiyatı gündem oldu

10 Ocak 2025 12:09 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 12:15

Dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir konut kampanyası hazırlığı başladı. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânı sunulacağı iddia ediliyor. Ancak, "Kredi miktarı ne olacak? Konut kredisinde faiz oranları nasıl belirlenecek?" gibi detaylar henüz netleşmiş değil. Bu söylentilerin ardından ev fiyatlarındaki ani artışlar dikkat çekti. Kampanyayla ilgili ilk sinyallerin geldiği gün bir evin fiyatının 500 bin TL birden arttığı görüldü.

Hükümet, asgari ücret ve en düşük emekli maaşıyla geçinen vatandaşları konut sahibi yapma hedefiyle yeni bir konut kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Sosyal konut projeleri kapsamında düşük faizli konut kredisi için çalışmalar hızla devam ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. Ancak kampanyaya dair ilk söylentiler bile bazı fırsatçıların harekete geçmesine neden oldu.

SÖYLENTİ YETTİ, EV FİYATLARI BİR ANDA ARTTI

Düşük faizli konut kredisi kampanyasına dair ilk sinyallerin ortaya çıkmasıyla birlikte bazı ilanlarda ev fiyatlarının aniden yükseldiği görüldü. Bazı mülk sahiplerinin, evlerini bir gün içinde 500 bin TL’ye kadar zamladığı rapor edildi. Bu durum, fırsatçılığa tepki gösteren vatandaşların tepkisini topladı.

YENİ KONUT KAMPANYASININ ŞARTLARI NELER OLACAK?

Vatandaşlar, düşük faizli konut kredisiyle ilgili detayları merak ediyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre kampanyada şu şartların öne çıkması bekleniyor:

PEŞİNAT: Yüzde 10 peşinat ödeme şartı getirilecek.

Yüzde 10 peşinat ödeme şartı getirilecek. VADE SÜRESİ: 240 aya kadar (20 yıl) vade imkânı sunulacak.

240 aya kadar (20 yıl) vade imkânı sunulacak. HANE GELİRİ ŞARTI: Hane gelirinin büyükşehirlerde 40-45 bin TL’yi geçmemesi gerektiği belirtiliyor.

Hane gelirinin büyükşehirlerde 40-45 bin TL’yi geçmemesi gerektiği belirtiliyor. BAŞVURU SÜRECİ: Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor.

Başvuruların e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor. İLK EVİNİ ALANLARA ÖNCELİK: Sosyal konut projelerinde, ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlara öncelik verilecek.

81 ili kapsayacak şekilde planlanan kampanyanın başvuru takvimi ise yakında duyurulacak.

HÜKÜMET YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kampanyanın detaylarına dair yaptığı açıklamada "Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yaptığı konuşmada dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmanın öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti. Şimşek, "Hayat pahalılığının en önemli nedenlerinden biri kira. Bu nedenle konut alanında çözüm odaklı politikalar geliştirmek için çalışıyoruz" dedi.

VATANDAŞLAR HEM UMUTLU HEM TEDİRGİN

Kampanya, ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunarken, konut fiyatlarındaki ani artışlar ve fırsatçılık endişesi bazı vatandaşları tedirgin ediyor.