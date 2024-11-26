Düşük konut kredisi faiz dönemi başlıyor! Vatandaş 2 milyon TL çekip 3 milyon 780 ödeyecek: İşte kampanyanın ayrıntıları

26 Kasım 2024 16:16 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 17:46

İlk evim kredisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025 yılında hayata geçmesi beklenen düzenleme düşük ve orta gelirliye umut olacak. Kredi kampanyası düşük ev taksidiyle vatandaşa nefes aldıracak. Konut fiyatları her geçen gün artarken düşük sabit gelir ile çalışan kişiler için kredi faiz oranı yüzde 1,20 olup vade süresi 180 aya kadar çıkabilir.

TOKİ başvuruları ne zaman? 2025 250 bin konut projesi tamamlanıyor

TOKİ başvuruları ne zaman? 2025 250 bin konut projesi tamamlanıyor

Vatandaşın dört gözle beklediği ilk evim konut kredisi kampanyası 2025 yılının ikinci çeyreğinde hayata geçebilir. Kampanyayla ilgili sinyalleri geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, verdi. Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleşmese de programın taslağı bile özellikle dar gelirliyi heyecanlandırmaya yetti. İlk evim konut kredisi kampanyası 1,20 düşük faiz imkanıyla ilk kez ev alacaklara ilaç olacak.

DEVLET DESTEKLİ İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞLIYOR

Devlet destekli konut kredisi olarak adlandırılan ilk Evim konut kredisi kampanyasının detayları resmi olarak duyurulmadı. Ayrıntılar 2025 yılında kamuoyu ile paylaşılacak.

Ancak kulislerden sızan bilgilere göre, yüzde 1,2 faiz oranı ve 180 ay gibi ödeme vadesi ile hizmete sunulacak.

DÜŞÜK FAİZ ORANLARI EV SAHİBİ YAPACAK

İlk kez ev alacaklar için geçerli olacak kampanyada aylık ev taksi tutarının 21.000 TL olması planlanıyor. 2 milyon TL olarak verilecek kredinin toplam geri ödeme maliyeti ise 3.780.000 lira olarak hesaplanacak.

Eğer kredi 120 ay vadeyle çekilirse aylık taksit tutarı 31.500 TL olacak. Ancak çekilecek olan konut kredisinin aylık taksit tutarının iki katı kadar başvuracak olan kişilerin aylık gelirinin olması şartı aranacak.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılının ikinci çeyreğinde ilk kez ev alacaklar için konut kampanyası düzenlemesinin Meclis gündemine geleceği bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.