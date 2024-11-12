E-Arşiv faturası 2026'dan itibaren zorunlu olacak! 3 bin lirayı aşanlar dikkat

12 Kasım 2024 13:37 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 13:46

E-arşiv faturasına ilişkin düzenleme yapıldı. 1 Ocak 2025’ten itibaren 3 bin lirayı aşan faturalar için e-arşiv fatura zorunluluğu getirilen yeni düzenleme, elektronik belgelerin kullanımını artırarak vergi güvenliğini sağlamayı ve dijitalleşmeyi teşvik ediyor.

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Zamandan ve kağıttan tasarruf için sisteme giren e-fatura kullanımının kapsamı, vergide kayıp ve kaçağı önlemek için genişletildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu amaçla e-fatura ile ilgili yeni bir karar aldı. Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB) hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

FATURA DÜZENLEMEK ZORUNDA OLACAKLAR

E-fatura ve e-arşiv fatura sistemine dahil olmayan mükellefler, 1 Ocak 2025'ten itibaren vergiler dahil toplam tutarı 3 bin lirayı aşan faturaları, 1 Ocak 2026'dan itibaren ise tutar sınırı olmaksızın e-arşiv fatura düzenlemek zorunda.

Tebliğle, Kanun'da yer alan ve vergi mükellefleri tarafından kullanılan ancak henüz elektronik belge olarak düzenlenemeyen gider pusulasının elektronik ortamda düzenlenebilmesinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla belgenin taraflarca ıslak imzayla imzalanması yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine imkan sağlandı.

Benzer şekilde halihazırda elektronik ortamda düzenlenebilen müstahsil makbuzunun da elektronik ortamda düzenlenebilmesinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması için söz konusu belgenin taraflarca ıslak imzayla imzalanması yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine olanak tanındı.

MUHASEBE SİSTEMİNE E-DEKONT GELDİ

Ayrıca, finansman ve tasarruf finansman şirketleriyle ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına, banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi işlemlerine istinaden e-dekont düzenleyebilme imkanı getirildi.

Gerek risk analiz çalışmalarının etkinliğinin artırılması gerekse muhasebe ve beyan süreçlerinin etkinleştirilmesi amacıyla, e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturaların; vergiler dahil, toplam tutarının 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 bin lirayı aşması halinde, 1 Ocak 2026 tarihinden itibarense tutarına bakılmaksızın, e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunluğu getirildi.

İNŞAAT DEMİRİ İZLENECEK

Diğer taraftan, vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla, üretilen ve ithal edilen inşaat demirinin, üretim ve ithalat aşamasından yapı müteahhidine teslimine kadar olan tüm süreçlerin elektronik olarak izlenebilmesi amacıyla hayata geçirilen İnşaat Demiri İzleme Sistemi'ne dahil olma zorunluluğu olan mükelleflerden, brüt satış hasılatı 1 milyon liranın üzerinde olanlara, e-irsaliye uygulamasına dahil olma yükümlülüğü getirildi.