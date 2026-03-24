e-Devlet çöktü mü, neden giriş yapamıyorum? 24 Mart Son dakika e-Devlet sorun mu var, çözümü ne?

e-Devlet çöktü mü? T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber e-Devlet’e giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, “ Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” hatasıyla karşılaşıyor. Kullanıcıların rapolarlamaları doğrultusunda e-Devlet’te giriş sorunu olduğu bilinirken sorun benzer şekilde hem masaüstü hem de mobil uygulamada devam ediyor. Türkiye’nin en fazla kullanılan dijital platformlarından birisi olan e-Devlet’e giriş yapabilmek için” Gizli sekme” seçeneğini deneyerek alternatif giriş yapabilirsiniz. Bazı kullanıcılar sorunsuz bir şekilde e-Devlet’e giriş yapabildiğini aktarırken bazıları ise sorunun sürdüğünü vurguluyor. Peki e-Devlet’e neden giriş yapamıyorum? İşte, son dakika e-Devlet’te yaşanan sorunun çözümü…

e-Devlet çöktü mü, neden giriş yapamıyorum? 24 Mart Son dakika e-Devlet sorun mu var, çözümü ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 11:46

üzerinden birçok kamu işlemi kolay ve basitçe yapılabiliyor. 24 Mart Salı günü e-Devlet’e giriş yapmaya çalışan kullanıcılar sorunla karşılaştı. Adli sicil kaydı, çalışma hayatı, dava sorgulama, trafik cezası sorgulama, vergi ve borç ödeme, askerlik işlemleri ve sağlık randevusu gibi birçok işlem şu an e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmiyor. T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber e-Devlet’e giriş yapmaya çalışan kullanıcılar sorunun kaynağına ve çözümüne ulaşmaya çalışıyor. e-Devlet’e girişler cep telefonu, bilgisayar ve internet bağlantısı olan vb. araçlarla gerçekleştirebiliyor. e-Devlet’le ilgili yaşanan sorunun ardından gözler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna çevrildi. Peki e-Devlet çöktü mü, sorun mu var? İşte, e-Devlet giriş sorunu hakkında bilgiler…

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? (24 MART 2026)

e-Devlet’te yaşanan sebebiyle birçok kullanıcı sosyal medyada giriş yapamadığını aktardı. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapmaya çalışan kullanıcılar” Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” hatasını aldı. Şu an için hatanın kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bazı kullanıcılar ise sorunsuz bir şekilde e-Devlet’e giriş yapabildiğini ifade ediyor.

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? (24 MART 2026)

E-DEVLET’E NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM?

e-Devlet’e giriş yapabilmek için kullanıcılar, PTT aracılığıyla şifre oluşturması gerekiyor. Mobil uygulama üzerinden sorunla karşılaşan kullanıcıların, telefonlarının mobil marketleri aracılığıyla uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmesi tavsiye ediliyor. Sorunun sürmesi durumunda uygulaması güncel olmayanlar, mobil marketler üzerinden uygulamanın son sürümünü indirebilirler.

E-DEVLET'E NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM?

E-DEVLET HATASININ ÇÖZÜMÜ NEDİR?

e-Devlet’te yaşanan erişim sorununa yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hatanın çözümüne ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir. e-Devlet’e erişim sorunu yaşayanların ağ bağlantısını kontrol etmesi, çerezleri temizlemesi ve tekrar giriş yapmayı denemesi gerekebilir.

E-DEVLET HATASININ ÇÖZÜMÜ NEDİR?

