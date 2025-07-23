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 | Bengü Sarıkuş

e-Devlet’te herkes bunu arıyor! 67 milyon kişi uygulamada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, e-Devlet Kapısı hizmetlerine ve kullanıcı sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

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e-Devlet’te herkes bunu arıyor! 67 milyon kişi uygulamada
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 13:09

kullanıcı sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Uraloğlu, "30 Haziran itibarıyla kullanıcı sayısı 67 milyon 823 bin 187 kişiye ulaştı. Bu kullanıcıların 32 milyon 862 bin 204'ü kadınlardan ve 34 milyon 960 bin 983'ü erkeklerden oluşuyor." ifadesini kullandı.

e-Devlet’te herkes bunu arıyor! 67 milyon kişi uygulamada

Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nda, kamu kurumları yanında yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve kamu hizmeti sunan özel şirketlerin hizmetlerini vatandaşlarla buluşturulduğunu bildirdi.

e-Devlet’te herkes bunu arıyor! 67 milyon kişi uygulamada

Bu kapsamda 1096 kurumun 8 bin 542 hizmetinin vatandaşların kullanımına sunulduğunu aktaran Uraloğlu, "e-Devlet Kapımız, 2008'de erişime açıldı ve günden güne gelişimini sürdürerek binlerce kamu hizmetinin sunulduğu, yüzlerce kamu kurumunun entegre olduğu bir yapıya dönüştü. 'nin dijital yüzü olarak bu platformda yer alan hizmetlerin artırılması, içeriklerinin genişletilmesi ve toplumun her kademesinden vatandaşlarımıza, kamu kurumlarına ve özel sektöre yönelik 7 gün 24 saat hizmet sunulması için çalışmalar yürütülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

e-Devlet’te herkes bunu arıyor! 67 milyon kişi uygulamada

Uraloğlu, burada, adaletten sosyal güvenlik ve sigortaya, sağlıktan ulaştırmaya, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar geniş bir yelpazede hizmet verildiğini, en çok kullanılan hizmetlere de doğrudan erişim sağlanabildiğini anlattı.

e-Devlet’te herkes bunu arıyor! 67 milyon kişi uygulamada

e-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim sağlandığını, geliştirilen mobil uygulamayla bu erişimin her yerden gerçekleştirilebildiğini belirten Uraloğlu, "Kullanıcılara gönderilen mesajların yanı sıra internet ana sayfasında ve sosyal medya hesaplarında güncel birçok yenilik hakkında bilgilendirmeler yapılıyor." diye konuştu.

e-Devlet’te herkes bunu arıyor! 67 milyon kişi uygulamada

BU HİZMETLER KOLAYLIK SAĞLIYOR

Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nda, "Araçlarım", "Çalışma Hayatım", "İkametgahım", "Askerliğim", "Varis Hizmetleri" ve "Özel Sigortalarım" gibi konsept hizmetler sunulduğunu, bunlarla vatandaşa büyük kolaylık sağlandığını aktardı.

e-Devlet’te herkes bunu arıyor! 67 milyon kişi uygulamada

EN ÇOK KULLANILAN 10 HİZMET

e-Devlet'te son bir ayda en çok kullanılan 10 hizmete ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bunlar, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 'tescil ve hizmet dökümü/işyeri unvan listesi', Emniyet Genel Müdürlüğünün 'araç plakasına yazılan ceza sorgulama', Türkiye Noterler Birliğinin 'adıma tescilli araç sorgulama', Gelir İdaresi Başkanlığının 'vergi borcu sorgulama ve ödeme', e-Devlet Kapısı'nın 'araçlarım' ve 'çalışma hayatım', Bakanlığımızın 'TÜVTÜRK muayene randevu kayıt', SGK'nin 'normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim', Adalet Bakanlığının 'dava dosyası sorgulama' ve Mili Savuma Bakanlığının 'askerliğim' hizmetleri oldu."

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#türkiye
#e-devlet
#dijitalleşme
#Kamu Hizmetleri
#Online Hizmetler
#Ekonomi
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