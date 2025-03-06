Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

E-ticaret 8 milyar dolarlık zirveye! Türkiye küresel pazarda fırtına gibi esecek

Ticaret Bakanlığı 2025 e-ticaret hedefini duyurdu. Bakanlık e-ihracatta yeni ülkelerin hedef ülkeler kapsamına alındığını ve hedefin 2025'te 8 milyar dolara ulaşmak olduğunu ifade etti. Öte yandan Çin, ABD ve Kanada gibi ülkelerde faaliyet gösteren firmalara yönelik çeşitli desteklerle, küresel e-ticaret ekosisteminde Türkiye’nin payının artırılması amaçlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 10:44

Türkiye Ticaret Bakanlığı, e-ihracatın ekonomiye katkısını artırmak amacıyla 2025 yılı için e-ticaret hedefini 8 milyar dolar olarak belirledi.

TİCARET BAKANLIĞI 2025 E-TİCARET HEDEFİNİ AÇIKLADI

Bakanlığın açıklamasına göre, e-ihracat hacmi son yıllarda önemli artış gösterdi. 2022’de ihracat içindeki payı 2,2 milyar dolar (yüzde 0,9) olan e-ihracat, 2023’te 5 milyar dolar (yüzde 2,12) ve 2024’te 6,4 milyar dolar (yüzde 2,6) seviyelerine yükseldi.

KÜRESEL PAZARA YÖNELİK YENİ İNİSİYATİFLER

Bakanlık, Çin, ABD ve Kanada gibi ülkelerde faaliyet gösteren firmalara yönelik çeşitli desteklerle, küresel e-ticaret ekosisteminde Türkiye’nin payını artırmayı amaçlıyor. Çin’e yönelik pazaryeri komisyonu desteği ve ABD ile Kanada’da otomotiv yedek parça sektörlerine yönelik özel destekler bu stratejinin önemli unsurları arasında yer aldı. Ayrıca, e-Kolay İhracat Platformu (E-KİP) ile ihracatçıların en doğru iş ortaklıklarını kurmaları ve küresel pazaryerlerinde hesap açılışlarını kolaylaştırmaları hedefleniyor.

AMAÇ E-İHRACATIN İHRACAT İÇİNDEKİ PAYINI YÜZDE 10’A ÇIKARMAK

Bakanlık, 2025 hedeflerinin ötesinde, 2028 yılına kadar e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını yüzde 10’a çıkarmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Çin, Hindistan, Brezilya, Endonezya, Japonya gibi ülkelerle yapılacak e-ihracat heyetleri ve İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi (IGEXX) gibi etkinliklerle, Türkiye’nin küresel e-ticaret arenasındaki konumunun Bu hedef ve stratejik adımlar ile Türkiye, e-ihracat potansiyelini artırarak küresel ticarette rekabet gücünü yükseltecek.

ETİKETLER
#türk ticaret kanunu
#türkiye ticaret kanunu
#perakende ticaret
#e-ihracat
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.