E-ticaret 8 milyar dolarlık zirveye! Türkiye küresel pazarda fırtına gibi esecek

Ticaret Bakanlığı 2025 e-ticaret hedefini duyurdu. Bakanlık e-ihracatta yeni ülkelerin hedef ülkeler kapsamına alındığını ve hedefin 2025'te 8 milyar dolara ulaşmak olduğunu ifade etti. Öte yandan Çin, ABD ve Kanada gibi ülkelerde faaliyet gösteren firmalara yönelik çeşitli desteklerle, küresel e-ticaret ekosisteminde Türkiye’nin payının artırılması amaçlanıyor.

Türkiye Ticaret Bakanlığı, e-ihracatın ekonomiye katkısını artırmak amacıyla 2025 yılı için e-ticaret hedefini 8 milyar dolar olarak belirledi.

TİCARET BAKANLIĞI 2025 E-TİCARET HEDEFİNİ AÇIKLADI

Bakanlığın açıklamasına göre, e-ihracat hacmi son yıllarda önemli artış gösterdi. 2022’de ihracat içindeki payı 2,2 milyar dolar (yüzde 0,9) olan e-ihracat, 2023’te 5 milyar dolar (yüzde 2,12) ve 2024’te 6,4 milyar dolar (yüzde 2,6) seviyelerine yükseldi.

KÜRESEL PAZARA YÖNELİK YENİ İNİSİYATİFLER

Bakanlık, Çin, ABD ve Kanada gibi ülkelerde faaliyet gösteren firmalara yönelik çeşitli desteklerle, küresel e-ticaret ekosisteminde Türkiye’nin payını artırmayı amaçlıyor. Çin’e yönelik pazaryeri komisyonu desteği ve ABD ile Kanada’da otomotiv yedek parça sektörlerine yönelik özel destekler bu stratejinin önemli unsurları arasında yer aldı. Ayrıca, e-Kolay İhracat Platformu (E-KİP) ile ihracatçıların en doğru iş ortaklıklarını kurmaları ve küresel pazaryerlerinde hesap açılışlarını kolaylaştırmaları hedefleniyor.

AMAÇ E-İHRACATIN İHRACAT İÇİNDEKİ PAYINI YÜZDE 10’A ÇIKARMAK

Bakanlık, 2025 hedeflerinin ötesinde, 2028 yılına kadar e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını yüzde 10’a çıkarmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Çin, Hindistan, Brezilya, Endonezya, Japonya gibi ülkelerle yapılacak e-ihracat heyetleri ve İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi (IGEXX) gibi etkinliklerle, Türkiye’nin küresel e-ticaret arenasındaki konumunun Bu hedef ve stratejik adımlar ile Türkiye, e-ihracat potansiyelini artırarak küresel ticarette rekabet gücünü yükseltecek.