E-ticaret 8 milyar dolarlık zirveye! Türkiye küresel pazarda fırtına gibi esecek

Ticaret Bakanlığı 2025 e-ticaret hedefini duyurdu. Bakanlık e-ihracatta yeni ülkelerin hedef ülkeler kapsamına alındığını ve hedefin 2025'te 8 milyar dolara ulaşmak olduğunu ifade etti. Öte yandan Çin, ABD ve Kanada gibi ülkelerde faaliyet gösteren firmalara yönelik çeşitli desteklerle, küresel e-ticaret ekosisteminde Türkiye’nin payının artırılması amaçlanıyor.
Türkiye Ticaret Bakanlığı, e-ihracatın ekonomiye katkısını artırmak amacıyla 2025 yılı için e-ticaret hedefini 8 milyar dolar olarak belirledi.
Bakanlığın açıklamasına göre, e-ihracat hacmi son yıllarda önemli artış gösterdi. 2022’de ihracat içindeki payı 2,2 milyar dolar (yüzde 0,9) olan e-ihracat, 2023’te 5 milyar dolar (yüzde 2,12) ve 2024’te 6,4 milyar dolar (yüzde 2,6) seviyelerine yükseldi.
Bakanlık, Çin, ABD ve Kanada gibi ülkelerde faaliyet gösteren firmalara yönelik çeşitli desteklerle, küresel e-ticaret ekosisteminde Türkiye’nin payını artırmayı amaçlıyor. Çin’e yönelik pazaryeri komisyonu desteği ve ABD ile Kanada’da otomotiv yedek parça sektörlerine yönelik özel destekler bu stratejinin önemli unsurları arasında yer aldı. Ayrıca, e-Kolay İhracat Platformu (E-KİP) ile ihracatçıların en doğru iş ortaklıklarını kurmaları ve küresel pazaryerlerinde hesap açılışlarını kolaylaştırmaları hedefleniyor.
Bakanlık, 2025 hedeflerinin ötesinde, 2028 yılına kadar e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını yüzde 10’a çıkarmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Çin, Hindistan, Brezilya, Endonezya, Japonya gibi ülkelerle yapılacak e-ihracat heyetleri ve İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi (IGEXX) gibi etkinliklerle, Türkiye’nin küresel e-ticaret arenasındaki konumunun Bu hedef ve stratejik adımlar ile Türkiye, e-ihracat potansiyelini artırarak küresel ticarette rekabet gücünü yükseltecek.