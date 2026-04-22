Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

E-ticaret devinden büyük müjde: Yüzde sıfır komisyon, teslimat maliyetlerinde yüzde 50 indirim

Milyonlarca üyesi bulunan Amazon Türkiye tarafından yapılan açıklama heyecana neden oldu. Ünlü e-ticaret sitesi satış ortaklarına yönelik sıfır komisyon ve teslimat maliyetlerinde yüzde 50 indirim içeren yeni büyüme programını hayata geçireceğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 15:53

Amazon Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs'ta başlayacak program çerçevesinde Amazon Lojistik (FBA) ürünlerinde satış komisyonu alınmayacak ayrıca teslimat ücretleri maliyetleri yarı yarıya düşürülecek. İlk etapta 3 ay sürecek program, gerekli koşulları sağlayan satış ortakları için 3 ay daha uzatılarak toplamda 6 aya kadar devam edebilecek.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Amazon Türkiye, 1 Mayıs'ta başlayacak ve başlangıçta 3 ay sürecek bir programla KOBİ'leri ve girişimcileri teşvik ederek Amazon Lojistik (FBA) ürünlerinde satış komisyonu almayacak ve teslimat ücretlerini yarıya indirecek.
Program, FBA ürünlerinde satış komisyonunu kaldırıyor ve teslimat ücretlerini %50 düşürüyor.
Başlangıçta 3 ay sürecek olan program, uygun koşulları sağlayan satış ortakları için 3 ay daha uzatılarak toplamda 6 aya kadar devam edebilecek.
Hedef, girişimcileri, KOBİ'leri ve farklı ölçeklerdeki şirketleri Amazon üzerinden satışa teşvik etmek ve mevcut satış ortaklarının maliyetlerini azaltmak.
Program, 300 ila 10 bin lira aralığındaki FBA ürünlerini kapsıyor ve 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak.
Reklam harcamalarını %2 artıran satış ortakları için programın süresi 31 Ekim'e kadar uzatılacak.
KOBİ’LERİN TEŞVİK EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

Program, girişimciler, küçük ve orta ölçekli işletmeler () ve farklı ölçeklerdeki şirketlerin Amazon internet sitesi üzerinden satışa başlamasını teşvik etmeyi hedefliyor. Mevcut satış ortaklarının da maliyetlerini azaltarak Türkiye genelinde daha geniş müşteri kitlesine ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Program, Amazon'un lojistik altyapısı olan FBA üzerine kurulurken, satıcılar ürünlerini şirketin lojistik ağına göndererek depolama, paketleme, teslimat ve iade süreçlerinden faydalanabiliyor. Bu sistem üzerinden satılan ürünler, hızlı ve ücretsiz teslimat avantajı sunan Prime rozeti kazanıyor.

Söz konusu kampanya kapsamında sunulan avantajlar, sıfır komisyon ve indirimli teslimat maliyetleriyle birlikte Türkiye'deki işletmeler için lojistik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

31 TEMMUZ’A KADAR GEÇERLİ OLACAK

Program, 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak ve 300 ila 10 bin lira aralığında fiyatlandırılmış FBA ürünlerini kapsayacak. Satış ortakları, uygun ürünlerini sisteme dahil ettikleri anda herhangi bir ek şart olmaksızın kampanyadan yararlanabilecek.

Amazon sponsorlu reklamlar aracılığıyla işlerini büyütmek isteyen ve reklam harcamalarını yüzde 2 artıran satış ortakları için programın süresi 31 Ekim'e kadar uzatılacak. Uygulamayla daha fazla yatırım yapan satış ortaklarının müşteri kazanımı ve marka bilinirliği süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

GARANTİ SİSTEMİ BİRÇOK İMKAN SUNUYOR

Amazon'un sunduğu "A'dan Z'ye Garanti" sistemi kapsamında, alışveriş sürecinin tüm aşamalarında hem satış ortaklarının hem de müşterilerin işlemleri güvence altına alınırken, kullanıcılar daha geniş ürün yelpazesi, rekabetçi fiyatlar ve hızlı teslimat imkanlarına erişebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Pazaryeri Genel Müdürü Ediz Habip, Türkiye'de satıcıların karşılaştığı lojistik ve operasyonel zorluklara çözüm sunmayı amaçladıklarını belirterek, Amazon Lojistik hizmetiyle satış ortaklarının iş süreçlerinin dönüştürüldüğünü ifade etti.

Habip, depolama, paketleme ve kargolama gibi operasyonların Amazon tarafından üstlenildiğini, hızlı teslimat, müşteri hizmetleri ve iade süreçlerinin de şirket tarafından yönetildiğini aktararak, "Sıfır satış komisyonu sayesinde satış ortaklarımızın komisyon ücretleri ceplerinde kalırken, teslimat ücretlerinin maliyetlerini yarıya düşürüyoruz. Bu sayede satış ortaklarımız rekabetçi fiyatlarını korurken, kar marjlarını artırabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

OPERASYONEL YÜKÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTIYOR

Amazon üzerinden satış yapan markalardan Kahu Naturals Kurucusu Duygu Keleş de Amazon Lojistik'in, operasyonel yükünü önemli ölçüde azalttığını vurgulayarak, özellikle paketleme, kargo süreçleri ya da müşteri hizmetlerinde kolaylık sağlandığını ifade etti.

Keleş, prime rozetinin de daha büyük satıcılarla rekabet etmelerini sağladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ücretlerde yapılan indirim sayesinde, rekabetçi fiyatlarımızı korurken kar marjımızı artırmamıza ve markamız için ticari fırsatları en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olacak. Ayrıca Amazon sponsorlu reklamlar ile daha fazla müşteriye ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda markamızın görünürlüğünü ve satışlarımızı artırıyoruz. Böylece bizim gibi küçük işletmeler de rekabetçi bir pazarda öne çıkma ve gelirlerini artırma konusunda güçlü bir araçtan faydalanabiliyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine “gizemli kutu” uyarısı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de e-ticaret hacmi 3 trilyon liraya ulaştı
ETİKETLER
#kobi
#Amazon Lojistik
#Satış Komisyonu
#Teslimat Ücretleri
#Prime Rozeti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.