Amazon Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs'ta başlayacak program çerçevesinde Amazon Lojistik (FBA) ürünlerinde satış komisyonu alınmayacak ayrıca teslimat ücretleri maliyetleri yarı yarıya düşürülecek. İlk etapta 3 ay sürecek program, gerekli koşulları sağlayan satış ortakları için 3 ay daha uzatılarak toplamda 6 aya kadar devam edebilecek.

HABERİN ÖZETİ E-ticaret devinden büyük müjde: Yüzde sıfır komisyon, teslimat maliyetlerinde yüzde 50 indirim Amazon Türkiye, 1 Mayıs'ta başlayacak ve başlangıçta 3 ay sürecek bir programla KOBİ'leri ve girişimcileri teşvik ederek Amazon Lojistik (FBA) ürünlerinde satış komisyonu almayacak ve teslimat ücretlerini yarıya indirecek. Program, FBA ürünlerinde satış komisyonunu kaldırıyor ve teslimat ücretlerini %50 düşürüyor. Başlangıçta 3 ay sürecek olan program, uygun koşulları sağlayan satış ortakları için 3 ay daha uzatılarak toplamda 6 aya kadar devam edebilecek. Hedef, girişimcileri, KOBİ'leri ve farklı ölçeklerdeki şirketleri Amazon üzerinden satışa teşvik etmek ve mevcut satış ortaklarının maliyetlerini azaltmak. Program, 300 ila 10 bin lira aralığındaki FBA ürünlerini kapsıyor ve 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Reklam harcamalarını %2 artıran satış ortakları için programın süresi 31 Ekim'e kadar uzatılacak.

KOBİ’LERİN TEŞVİK EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

Program, girişimciler, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ve farklı ölçeklerdeki şirketlerin Amazon internet sitesi üzerinden satışa başlamasını teşvik etmeyi hedefliyor. Mevcut satış ortaklarının da maliyetlerini azaltarak Türkiye genelinde daha geniş müşteri kitlesine ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Program, Amazon'un lojistik altyapısı olan FBA üzerine kurulurken, satıcılar ürünlerini şirketin lojistik ağına göndererek depolama, paketleme, teslimat ve iade süreçlerinden faydalanabiliyor. Bu sistem üzerinden satılan ürünler, hızlı ve ücretsiz teslimat avantajı sunan Prime rozeti kazanıyor.

Söz konusu kampanya kapsamında sunulan avantajlar, sıfır komisyon ve indirimli teslimat maliyetleriyle birlikte Türkiye'deki işletmeler için lojistik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

31 TEMMUZ’A KADAR GEÇERLİ OLACAK

Program, 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak ve 300 ila 10 bin lira aralığında fiyatlandırılmış FBA ürünlerini kapsayacak. Satış ortakları, uygun ürünlerini sisteme dahil ettikleri anda herhangi bir ek şart olmaksızın kampanyadan yararlanabilecek.

Amazon sponsorlu reklamlar aracılığıyla işlerini büyütmek isteyen ve reklam harcamalarını yüzde 2 artıran satış ortakları için programın süresi 31 Ekim'e kadar uzatılacak. Uygulamayla daha fazla yatırım yapan satış ortaklarının müşteri kazanımı ve marka bilinirliği süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

GARANTİ SİSTEMİ BİRÇOK İMKAN SUNUYOR

Amazon'un sunduğu "A'dan Z'ye Garanti" sistemi kapsamında, alışveriş sürecinin tüm aşamalarında hem satış ortaklarının hem de müşterilerin işlemleri güvence altına alınırken, kullanıcılar daha geniş ürün yelpazesi, rekabetçi fiyatlar ve hızlı teslimat imkanlarına erişebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Türkiye Pazaryeri Genel Müdürü Ediz Habip, Türkiye'de satıcıların karşılaştığı lojistik ve operasyonel zorluklara çözüm sunmayı amaçladıklarını belirterek, Amazon Lojistik hizmetiyle satış ortaklarının iş süreçlerinin dönüştürüldüğünü ifade etti.

Habip, depolama, paketleme ve kargolama gibi operasyonların Amazon tarafından üstlenildiğini, hızlı teslimat, müşteri hizmetleri ve iade süreçlerinin de şirket tarafından yönetildiğini aktararak, "Sıfır satış komisyonu sayesinde satış ortaklarımızın komisyon ücretleri ceplerinde kalırken, teslimat ücretlerinin maliyetlerini yarıya düşürüyoruz. Bu sayede satış ortaklarımız rekabetçi fiyatlarını korurken, kar marjlarını artırabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

OPERASYONEL YÜKÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTIYOR

Amazon üzerinden satış yapan markalardan Kahu Naturals Kurucusu Duygu Keleş de Amazon Lojistik'in, operasyonel yükünü önemli ölçüde azalttığını vurgulayarak, özellikle paketleme, kargo süreçleri ya da müşteri hizmetlerinde kolaylık sağlandığını ifade etti.

Keleş, prime rozetinin de daha büyük satıcılarla rekabet etmelerini sağladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Ücretlerde yapılan indirim sayesinde, rekabetçi fiyatlarımızı korurken kar marjımızı artırmamıza ve markamız için ticari fırsatları en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olacak. Ayrıca Amazon sponsorlu reklamlar ile daha fazla müşteriye ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda markamızın görünürlüğünü ve satışlarımızı artırıyoruz. Böylece bizim gibi küçük işletmeler de rekabetçi bir pazarda öne çıkma ve gelirlerini artırma konusunda güçlü bir araçtan faydalanabiliyor."