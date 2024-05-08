E-ticaret (dropshipping) yaparak kahve patronu oldu

08 May 2024 11:26 - Güncelleme : 08 May 2024 11:26

E-ticaret yaparak gençlere örnek olan İzmirli Bülent Kanat, kurduğu işin hikayesini anlattı. Bir bilgisayar başında dropshipping (e-ticaret) yaparak iş hayatına atılan Kanat, bir süre kafelere kahve, bitki çayı gibi malzemeler tedarik etmeye başladı ve aynı zamanda cafeavm adlı platformu kurarak online olarak cafe tedarik hizmetini de gerçekleştirmeye başladı.

2 BİNE AŞKIN İŞYERİ İLE ANLAŞMA YAPTI

Kanat, kurduğu platform bünyesinde farklı markalardan aldığı bayiliklerin yanı sıra kendi ürünlerini de üretmeye ve son noktaya kadar ulaştırmaya başladı. Kanat’ın kurduğu Monero Kahve, kısa sürede tanınır hale geldi. Bülent Kanat, şu sıralarda 2 bine aşkın iş yerine; kahve ve yine bitki çayı, kahve şurupları ve toz içecek grubu ürünlerinin satışı yapıyor.

Bir site üzerinden 2011 yılında e ticaret için satışlara başladığını ifade eden Bülent Kanat, “Bir süre e ticarete devam ettikten sonra İzmir içerisindeki kafelere ziyaretlerde bulunup tedarik sağlamaya başladım. Yağmur çamur demeden Gıda Çarşısından kredi kartı ile aldığım malları, kafelere satışını yapıyordum. Daha sonra kafelerin tedarik işlerini online üzerinden de yapmaya karar verdim. Google haritalardan Türkiye’deki tüm kafeleri inceledim. Bu sırada fiziki olarak kafelerin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdüm” dedi.

TÜRKİYE, AMERİKA VE KANADA’DAKİ 2 BİNİ AŞKIN KAFEYE ÜRÜN GÖNDERİYOR

Bülent Kanat, örnek hikayesini şöyle anlattı:

“2017 yılında Montenegro olarak da bilinen Karadağ’a gittim. 1 ay boyunca Karadağ’daki yatırım fırsatlarını inceledim; ancak Türkiye’de kahve sektörüne girmeye karar verdim. Kolombiya’da kahve tarlasının sahibinin oğlu Monero’nun mücadelesi çok ilgimi çekmişti. Markanın ismini orada şekillendirdim. Türkiye’ye döndüğünde Gıda Çarşısı’nda 40 metrekarelik bir dükkanda üretime başlayan Monera Kahve, kısa zamanda Türkiye, Amerika ve Kanada’daki 2 bini aşkın kafeye ürün tedarik etmeye başladı. Pandemi döneminde ekonomik olarak etkilensek de Gıda Çarşısı’ndaki 3 katlı bir yeri Kafe AVM’ye çevirdik. Türkiye’nin dört bir yanındaki kafenin; üretimini yaptığımız kahve, bitki çayı, şurup, toz grupları gibi tüm tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kafelere ulaşılabilirliğimiz kolaylaşmaya başladığı anda kahve markamız Monero’yu piyasaya çıkarmanın vakti gelmişti. Özenle hazırladığımız reçetelere göre ürettiğimiz ürünlerimizi özel ambalajlarımızla satışa sunduk."

"Şimdi birçok noktada ürünlerimizi son tüketiciye kadar ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Bülent Kanat, son olarak Avrupa Birliği tescilini yaptırdığı Uno Monero markasına Uno Monero Coffee Tea ismi ile kafe franchise teklifleri geldiğini, üretimden şubeye sıfır tedarik problemi ile profesyonel franchise ekibi ve mimari hizmetiyle markanın Türkiye’de kısa süre içinde yayılmasını beklediklerini söyledi.