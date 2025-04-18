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 | İrem Çınar

Ebeveynler dikkat! Bir çocuk sweatshirtünün satışı yasaklandı: Bakanlık toplatma kararı aldı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla sağlık açısından risk taşıyan ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son açıklamada, Beşiktaş'ın resmi mağazası Kartal Yuvası'nda satılan bir çocuk sweatshirtünü güvenlik standartlarına uymadığı için için toplatma kararı aldı.

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Ebeveynler dikkat! Bir çocuk sweatshirtünün satışı yasaklandı: Bakanlık toplatma kararı aldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 16:07

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yayımlanan son güncellemeye göre, Beşiktaş’ın resmi satış noktası olan Kartal Yuvası’nda satılan bir çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor. Siyah renkteki "Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt" (Barkod No: 8698520840811) isimli ürün, çocuk sağlığı açısından risk taşıdığı gerekçesiyle hem toplatılıyor hem de satışı yasaklanıyor.

Bakanlığın açıklamasında, ürünün TS EN 14682 Standardı’nın 3.2.1 maddesine aykırı olduğu belirtildi. Bu maddeye göre, küçük çocuklara yönelik giysilerde başlık, göğüs ya da boyun bölgelerinde büzme ipi, fonksiyonel ya da dekoratif kordon bulunması yasak. Bahsi geçen sweatshirtte bu kurala uyulmadığı tespit edildi.

Ebeveynler dikkat! Bir çocuk sweatshirtünün satışı yasaklandı: Bakanlık toplatma kararı aldı

Söz konusu ürünün taşıdığı riskler arasında boğulma (hava yolunun dışarıdan mekanik bir müdahaleyle engellenmesi) ve yaralanma tehlikesi bulunuyor. Bakanlık, bu tarz ürünlerin çocuk güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, ebeveynleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Güvensiz ürün bilgi sistemi ne gübis?
ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur.
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#Ekonomi
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