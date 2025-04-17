Ebeveynler dikkat! Bir kırtasiye ürününün satışı yasaklandı: Bakanlık toplatma kararı aldı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla sağlık açısından risk taşıyan ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son açıklamada, bir kırtasiye ürününün insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilerek satışının durdurulmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensiz ürünlerle mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontroller sonucunda, bir kırtasiye ürününün sağlık açısından risk taşıdığı belirlendi.



PİYASADAN TOPLATILIYOR

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde duyurulan bu tespitin ardından, söz konusu ürünün hem yasaklanmasına hem de piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bakanlık,

tüketici sağlığını koruma amacıyla denetimlere aralıksız devam edileceğini vurguladı.