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 | İrem Çınar

Ebeveynler dikkat! Bu oyuncakların satışı yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün listesini yeniledi. Güncellenen listede yer alan üç yeni oyuncağın çocuklar için risk taşıdığı tespit edildi. Bu tehlikeli oyuncakların satışı yasaklanarak piyasadan toplatılmasına karar verildi.

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Ebeveynler dikkat! Bu oyuncakların satışı yasaklandı: Piyasadan toplatılıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 16:22

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını koruma amacıyla Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ni güncelleyerek risk taşıyan üç yeni oyuncağı listeye ekledi. Güvenlik testlerinde başarısız olan bu ürünlerin özellikle çocuklar için tehlikeli olduğu belirtildi.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYAN OYUNCAKLAR LİSTEDE

Yeni eklenen ürünler arasında suda büyüyen oyuncak ve boncuk atan tabancalar yer aldı. Yapılan testlerde bu oyuncakların çocuklar için ciddi sağlık riski oluşturduğu tespit edildi. Bakanlık, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılması ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

SUDA BÜYÜYEN OYUNCAK CİDDİ RİSK TAŞIYOR

Uçarlar Oyuncak firmasına ait Çin menşeli suda büyüyen oyuncak, yapılan incelemelerde birçok güvenlik kusuru barındırdığı için yasaklandı. Ürünün suyla temas ettiğinde yüzde 50’den fazla büyüme gösterdiği, bu durumun da yutulması halinde çocuk sağlığı açısından büyük tehlike oluşturduğu belirtildi.

KİMYASAL RİSK İÇEREN BONCUKLU TABANCALAR

Listede yer alan diğer iki ürün boncuk atan tabancalar oldu. Bayraklı Gaming tarafından üretilen modelin kimyasal risk içerdiği, Delta markasına ait tabancanın ise boğulma tehlikesi taşıdığı açıklandı. Her iki ürün de güvenlik testlerinden geçemediği için yasaklandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ticaret Bakanlığı neyi denetler?
İç ve dış ticaretin ülke ekonomisi yararına yapılması amacıyla ürün ve yurt dışı müteahhitlik dâhil ulusal ve uluslararası hizmet ticaretine ilişkin gerekli her türlü tedbiri almak.
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#ebeveyn
#Güvensiz Ürün
#Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
#Ekonomi
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