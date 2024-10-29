Ebeveynler dikkat! Türkiye'de de satışı yapılan o jelibon toplatılıyor

29 Ekim 2024 15:50 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:55

Türkiye'de de satışı olan ünlü jelibon markası Jelly Straws’ın jöle çubuklarının satıştan kaldırılacağı öğrenildi. Ünlü markanın yaptığı açıklamaya göre, bu jelibonlar insan sağlığına zararlı ve yüksek boğulma riski taşıyor.

Son günlerde markaların temel gıda ürünlerinde yaptığı skandallar, ülkenin en çok konuşulan konuları arasında yerini almaya devam ediyor. Yeniçağ'ın haberine göre, Hollandalı ithalat şirketi Herman Kuijper BV ile Alman dağıtım ortağı Go Asia Deutschland GmbH, bu sağlığa zararlı şekerleme için geri çağırma sürecini başlattı. Böylece, ülkemizde de satışı yapılan ünlü jelibon markası Jelly Straws’ın jöle çubukları satıştan kaldırılıyor.

JELLY STRAWS JÖLE ÇUBUKLARI RAFLARDAN KALDIRILDI

Bu tehlikeli ürünler Almanya'da bulunan Go Asia mağazalarında hızla raflardan kaldırıldı. Almanya'da tüketiciler, bu ürünlerin kullanılmaması ve iade edilmesi konusunda uyarıldı. Toplatılması gereken ürünler arasında Sweet Mellow markasına ait “Jelly Straws assorted flavors 10 pcs, 200 gram” ve “Jelly Straws assorted 15 pcs, 300 gram” yer alıyor. Özellikle lot numaraları HERLB023B ve HERLB024 olan ürünler bu durumdan en fazla etkilenen ürünler oldu.

SATIŞI YAPILAN JELİBONLARIN İADESİ İSTENİYOR

Bu ürünlerin çeşitli federal eyaletlerde satışının yapıldığı öğrenildi. Etkilenen eyaletler arasında Baden-Württemberg, Bavyera, Bremen, Hamburg, Hessen, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland yer alıyor. Bu eyaletlerdeki tüketicilerden satın aldıkları ürünleri geri iade yapılması isteniyor.

Şirkettin yaptığı açıklamada, jöle çubuklarının özel şekli ve kıvamının, genç tüketiciler için yüksek boğulma riski taşıdığına dikkat çekildi. Berlin Gıda Güvenliği Otoritesi, yumuşak yapı ve içindeki sıvının boğaza takılma riskini artırdığını kaydetti. Ayrıca jöle çubuklarının kıvamının da acil durumlarda hızlı müdahale etmeyi de zorlaştırdığı belirtildi.