Ebevynler dikkat! Bu oyuncağın satışı yasaklandı: Bakanlık toplatma kararı aldı

İstanbul
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün listesini yeniledi. Güncellenen listede yer alan bir oyuncağın çocuklar için risk taşıdığı tespit edildi. Bu tehlikeli oyuncağın satışı yasaklanarak piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı ekipleri güvensiz ürünleri tespit etmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Ekipler son yaptıkları denetimler neticesinde Serra Plastik'in ürettiği oyuncak arabada sınır değerlerin üzerinde fitalat tespit etti. Fitalat kanserojen maddeler arasında yer alıyor ve kısırlığa neden olabiliyor.
Bakanlık bu ürünün piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verdi.