EBRD Türkiye'nin büyüme tahminini açıkladı

26 Eylül 2024 09:43 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:00

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye için hazırladığı raporda büyüme rakamlarına yönelik tahminlerini de paylaştı. Raporda Türkiye'ye olan yatırımcı güveninin arttığına dikkat çekilirken CDS risk primindeki gerileme hatırlatıldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nu açıkladı. Türkiye ekonomisine için bu yıla ilişkin büyüme tahminini açıkladı.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Banka, bu yıla ilişkin bölgesel ekonomik büyüme öngörüsünü mayıstaki tahminine göre yüzde 0,2 aşağı yönlü revize etti. Bu yıl için büyüme tahminini yüzde 2,8 olarak belirledi. 2025 yılı için küresel büyüme tahmini ise yüzde 3,5 oldu.

TÜRKİYE TAHMİNİ DE BELLİ OLDU

EBRD, Türkiye'de bu yıl ve 2025 için ekonomik büyüme öngörüsünü ise mayıstakine göre değiştirmeyerek sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 3'te sabit bıraktı.

Raporda Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının ve Makroekonomi politikalarındaki değişimin yatırımcı güveninin iyileşmesine katkıda bulunduğu ifade edildi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde son bir yıldaki düşüşe dikkat çekildi.

CARİ AÇIĞA OLUMLU ETKİ

Banka raporunda Yüksek enflasyonun sürmesi, Türk lirasındaki reel değerlenmenin ihracat ve turizm üzerindeki etkisi, bölgede artan jeopolitik gerilimler ve kısa vadeli dış finansman ihtiyacının yüksek olması karşısında sıkı küresel finansman koşullarının Türkiye ekonomisine yönelik temel riskler olduğu kaydedildi. Cari açığın düştüğü ancak kısa vadeli dış borcun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

2023'TE 2,5 MİLYAR AVROULK YATIRIM

EBRD'nin paylaştığı verilere göre, Banka, 2023'te Türkiye'ye 2,5 milyar avro rekor yatırım gerçekleştirirken, bu yatırımın yarısından fazlası yeşil dönüşüm projelerine ayrıldı. Bankanın Türkiye'deki toplam yatırımları ise 20 milyar avroyu aştı.