EBRD Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

15 May 2024 09:00 - Güncelleme : 15 May 2024 09:10

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin büyüme tahminini 2024 yılı için düşürdü.

BÜYÜME BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Banka, enflasyonla mücadele için para ve maliye politikasının sıkılaştırılmaya devam edeceği beklentisiyle Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi. EBRD 2024 yılı büyüme beklentisini yüzde 3’ten yüzde 2,7’ye düşürdü.

Bölgesel Ekonomik Beklentiler raporunu yayımlayan kurum, Türkiye’de ortodoks politikalara dönüşün yatırımcı güvenini artırdığına ve kredi notunda artış getirdiğine işaret etti.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER DEVAM EDİYOR

“Ancak yüksek enflasyon, Avrupa’da daha yavaş büyüme, bölgede jeopolitik gerginliğin artması ve yüksek kısa vadeli dış finansman ihtiyaçları ışığında daha sıkı küresel finansman koşulları şeklinde aşağı yönlü riskler devam ediyor."

EBRD’nin 2025 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3 seviyesinde bulunuyor.