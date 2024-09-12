ECB faiz kararı öncesi Dolar - Euro çekişmesi! Sterlin de tetikte

12 Eylül 2024 13:41 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:01

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını düşürmesi beklenirken euro, dolara karşı dört haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti. Yatırımcılar, yavaş ekonomik büyüme ve kontrol edilen enflasyon göz önüne alındığında ECB'nin politika görünümüne odaklandı. Bu arada dolar, Japonya Merkez Bankası'nın olası faiz artırımları hakkındaki son açıklamalarından etkilenerek yen karşısında kazanımlar gösterdi.

Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yaygın olarak beklenen faiz indirimi öncesinde Perşembe günü dolara karşı dört haftalık düşük seviyenine odaklandı. ECB'nin Perşembe günü faiz oranlarını 25 baz puan daha düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yatırımcılar Fed'in 18 Eylül'de 50 baz puanlık faiz indirimine olan bahislerini ise bir hafta önceki yüzde 40'tan yüzde 13'e düşürdüler.

EURO ECB'Yİ BEKLİYOR

Euro en son yüzde 0,06 artışla 1,1018 dolar seviyesinde görüldü ancak yine de önceki seansın 1,1002 dolarlık düşük seviyesine yakın seyretti. 16 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini işaret etti.

ECB'nin Perşembe günü (bugün) faiz oranlarını 25 baz puan daha düşürmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Birkaç politika yapıcı bu ay indirimi destekledi ve bu da tartışmaları, durgun ekonomik büyüme ve düşen enflasyon ortamında sonraki toplantılarda borçlanma maliyetlerinin ne kadar hızlı düşmesi gerektiği üzerine yoğunlaştırdı.

ECB'nin sadece Eylül ve Aralık aylarında değil, Ekim ayında da faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Ekim ayında geçici bir hareketin olasılığı yaklaşık yüzde 37 olarak tahmin ediliyor. Genel olarak, tüccarlar yıl sonuna kadar ECB'den 64 baz puanlık indirimler fiyatlıyor.

Buna karşılık Federal Rezerv'den 103 baz puanlık indirimi ve önümüzdeki hafta dört yıl içinde ilk kez borçlanma maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

ABD ENFLASYON VERİSİ ETKİSİ

Çarşamba günkü veriler, ABD tüketici fiyatlarının Ağustos ayında marjinal olarak arttığını ancak altta yatan enflasyonun bir miktar sabit kaldığını gösterdi. Sonuç olarak, yatırımcılar Fed'in 18 Eylül'de 50 baz puanlık faiz indirimine olan bahislerini bir hafta önceki %40'tan %13'e düşürdüler.

DOLAR YEN KARŞISINDA DEĞERLENDİ

Döviz piyasasında dolar, bir önceki günkü çalkantılı seansın ardından yen karşısında değer kazandı. Çarşamba günü erken saatlerde, Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Junko Nakagawa merkez bankasının sıkılaştırma duruşunu yineledi ve diğer üye Naoki Tamura, BOJ'un faiz oranlarını önümüzdeki mali yılın ikinci yarısında en az %1'e çıkarması gerektiğini öne sürdü. Tamura, faiz artışlarının muhtemelen kademeli olacağını ekledi.

Japonya Merkez Bankası'nın iletişim stratejisindeki bu değişim, yen'de artan oynaklığa yol açtı.

Dolar, daha önce %0,41'e kadar yükseldikten sonra 142,56 yene çıktı. Sterlin 1,3045 dolarda sabit kalırken, İsviçre frangı geri planda kaldı ve dolar %0,2 artarak 0,8543 franka yükseldi. Perşembe günü bir noktada 21 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.