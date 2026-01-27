Eczanelerin ateşi çıktı! Fabrika fiyatına satılıyorlar.... Kritik büyükşehir detayı

Normal şartlarda sıfırdan bir eczane açmanın maliyeti 3 ile 5 milyon TL arasında değişirken, devren satılık eczaneler için talep edilen bedeller 15 ila 25 milyon TL’yi buluyor. Satın alınan şey yalnızca bir işletme değil; yıllar önce alınmış bir ruhsat, yerleşmiş müşteri kitlesi ve kota avantajı... Ancak bu tablo, mesleğin ticari bir ayrıcalık hâline geldiği eleştirilerini de beraberinde getiriyor. Özellikle 30-40 yıl önce ruhsat alarak eczane açmış ve bugün emeklilik aşamasına gelen eczacılar, sahip oldukları ruhsatları çok yüksek bedellerle devrediyor. Hukuken ruhsat kişisel bir meslek hakkı olsa da fiiliyatta bu hak ciddi bir ekonomik kazanç aracına dönüşmüş durumda.