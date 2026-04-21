Efsane borsacı Buffett’tan Japonya hamlesi

Warren Buffett yönetimindeki Berkshire Hathaway, Japonya’daki yatırım stratejisinde yeni bir sayfa açtı. Uzun süredir daha çok ticaret evlerine yönelen şirket, bu kez rotasını sigorta sektörüne çevirdi. Atılan adım da küçük değil: Berkshire, Tokio Marine Holdings ile 1,8 milyar dolarlık hisse alımı ve stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı.

YÜZDE 2,5 HİSSE İÇİN 1,8 MİLYAR DOLAR

Anlaşmaya göre Berkshire Hathaway, Tokio Marine’in yaklaşık yüzde 2,5 hissesini 287,4 milyar yen, yani yaklaşık 1,8 milyar dolar karşılığında satın alacak. Bununla da sınırlı değil. ABD’li dev, Japon sigorta şirketinin bazı risklerini reasürans yoluyla üstlenecek.

Öte yandan Berkshire’ın, Tokio Marine’deki toplam payını şimdilik yüzde 10 ile sınırlandırmayı kabul ettiği belirtiliyor.

ORTAKLIĞIN ODAĞINDA BÜYÜME VAR

Bu iş birliğinin temelinde sadece sermaye desteği yok. Berkshire’ın finansal gücü ile Tokio Marine’in operasyonel deneyiminin bir araya getirilmesi hedefleniyor. Özellikle de büyük ölçekli satın almalar yoluyla büyüme planı dikkat çekiyor.

Tokio Marine Kurumsal Planlama Başkanı Kenichi Sakakibara da bu noktaya vurgu yaptı. Sakakibara, birleşme ve satın almaların şirket stratejisinin merkezinde yer aldığını, son 10 yılda da bu alanda güçlü bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

BERKSHİRE SİGORTADA ALANINI BÜYÜTÜYOR

Aslında bu adım, Berkshire açısından çok da sürpriz sayılmaz. Şirket, sigorta işini uzun zamandır büyümesinin ana direklerinden biri olarak görüyor. 2022’de Alleghany Corporation’ı 11,5 milyar dolara satın alması da bunun en net örneklerinden biriydi.

Berkshire ayrıca 2015 yılında Insurance Australia Group ile yaptığı anlaşmayla şirketin işinin yüzde 20’sini üstlenmişti. Bu iş birliğinin 2029’a kadar uzatılmış olması da sigorta tarafındaki uzun vadeli yaklaşımı açıkça ortaya koyuyor.

JAPONYA’DA YENİ ROTA: TİCARET EVLERİNDEN SİGORTAYA

Tokio Marine yatırımı, Berkshire Hathaway’in Japonya’daki geleneksel yatırım çizgisinden uzaklaşmaya başladığına işaret ediyor. Çünkü şirket şimdiye kadar daha çok Japon ticaret evlerine yaptığı yatırımlarla gündeme geliyordu. Tokio Marine ise bu alandaki ilk büyük sigorta hamlesi olarak öne çıkıyor.

Analistlere göre ticaret evi hisselerinde yaşanan güçlü yükselişin ardından Berkshire, Japonya’da yeni büyüme alanları aramaya başladı. Açıkçası bu hamle de o arayışın somut bir sonucu gibi görünüyor.

GÖZLER YENİ SEKTÖRLERDE

Piyasalarda konuşulanlara bakılırsa Berkshire’ın ilgisi yalnızca sigortayla sınırlı kalmayabilir. Şirketin Japonya’da bankacılık, altyapı ve gayrimenkul gibi alanlarda da fırsat kolladığı değerlendiriliyor.

