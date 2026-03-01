Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Efsane isim işi bıraktı milyarlarca dolar buhar oldu!

ABD’li yatırım devi Berkshire Hathaway’in dördüncü çeyrek operasyonel kârı yüzde 30 düştü. Sigorta gelirlerindeki gerileme ve Occidental Petroleum yatırımındaki 4,5 milyar dolarlık değer düşüklüğü bilançoyu aşağı çekti. Bu dönem, Warren Buffett’ın CEO olarak görev yaptığı son çeyrek oldu.

Efsane isim işi bıraktı milyarlarca dolar buhar oldu!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 11:41

ABD’li yatırım devi Berkshire Hathaway, dördüncü çeyrekte operasyonel kârın belirgin şekilde gerilediğini duyurdu. Şirketin operasyonel kârı yüzde 30 azalarak 14,53 milyar dolardan 10,2 milyar dolara indi. A grubu hisse başına kâr ise yaklaşık 7.092 dolar olarak hesaplandı.

Efsane isim işi bıraktı milyarlarca dolar buhar oldu!

Net kâr tarafında da tablo çok parlak değil. Yüzde 3’lük düşüşle 19,69 milyar dolardan 19,2 milyar dolara gerileme var. Özellikle Occidental Petroleum’daki 4,5 milyar dolarlık değer düşüklüğü, bilançoda belirleyici oldu. Apple, American Express ve diğer yatırımlardan gelen değer artışları bu kaybı ancak kısmen dengeleyebildi. Bu çeyrek aynı zamanda sembolik bir dönüm noktasıydı. , CEO koltuğunu Greg Abel’e devretti. Ancak yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürüyor.

373 MİLYAR DOLARLIK NAKİT GÜCÜ

Berkshire Hathaway, 2025 yılını 373,3 milyar dolar nakitle kapattı. Açıkçası bu rakam, piyasada büyük ölçekli satın alma beklentilerini de beraberinde getiriyor. Bu devasa nakit pozisyonu, yeni CEO Greg Abel’e önemli bir manevra alanı sağlıyor. Buffett son on yılda benzer büyüklükte satın almalar yapamamıştı. Şirket ayrıca üst üste 13’üncü çeyrekte net hisse satıcısı oldu. Üstelik altıncı çeyrekte de hisse geri alımı yapılmadı.

Efsane isim işi bıraktı milyarlarca dolar buhar oldu!

YILLIK TABLODA DA GERİLEME

Tam yıl sonuçlarına bakıldığında da düşüş dikkat çekiyor. Operasyonel kâr yüzde 6 azalarak 44,49 milyar dolara geriledi. Net kâr ise yüzde 25 düşüşle 89 milyar dolar oldu. Buffett uzun yıllardır yatırımcılara net kârdaki dalgalanmalara fazla takılmamaları gerektiğini söylüyordu. Bunun nedeni, muhasebe kuralları gereği satılmamış hisselerdeki değer değişimlerinin de net kâra yansıtılması. Yani kârdaki oynaklık her zaman şirketin temel performansını yansıtmayabiliyor.

SİGORTA TARAFI BASKI ALTINDA

Dördüncü çeyrekte sigorta kârı yüzde 38 gerileyerek 4,63 milyar dolara düştü. Düşen faiz oranları, Berkshire’ın nakit gelirlerini azaltırken; fiyat baskıları nedeniyle Geico ve reasürans iş kolu müşteri kazanımında daha temkinli bir duruş sergiledi. Şirket ayrıca 2025 yılı içinde ikinci kez büyük bir değer düşüklüğü kaydetti. Occidental Petroleum yatırımındaki 4,5 milyar dolarlık zarar, daha önce Kraft Heinz yatırımında yapılan değer düşüklüğünün ardından geldi.

Efsane isim işi bıraktı milyarlarca dolar buhar oldu!

ABEL’DEN BUFFETT VE MUNGER’A VURGU

Greg Abel, hissedarlara yazdığı ilk yıllık mektupta Buffett’a övgü dolu ifadeler kullandı. Buffett’ı “olağanüstü bir CEO” ve “tüm zamanların en büyük yatırımcısı” olarak nitelendiren Abel, sermaye tahsisinde aynı disiplinin süreceğini vurguladı. Abel ayrıca merhum başkan yardımcısı Charlie Munger’a da atıfta bulunarak, Buffett ve Munger’ın inşa ettiği mirası güçlendirme kararlılığını dile getirdi.

#finansal sonuçlar
#Warren Buffett
#Berkshire Hathaway
#Occidental Petroleum
#Greg Abel
#Ekonomi
