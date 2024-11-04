Efsane yatırımcı Buffett, Apple hisselerini satmaya devam ediyor

04 Kasım 2024 09:01 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:05

Dünyaca ünlü yatırımcı milyarder Warren Buffett'ın şirketi Apple hisselerini satmaya devam ediyor. Şirket Apple'daki hisselerini %25 oranında daha azalttı.

Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, Apple hisselerini elden çıkarmaya devam ediyor. Şirket, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde de Apple'daki hisselerini %25 oranında daha azalttı. Böylece, ikinci çeyrekte yarıya düşürdüğü Apple yatırımlarını üçüncü çeyrekte de önemli ölçüde küçültmüş oldu.

EN BÜYÜK YATIRIMLARDANDI

Buffett, Mayıs ayındaki yıllık toplantısında Apple hissesi satışı kararının vergi düzenlemelerinden kaynaklandığını belirtmişti. Buna rağmen, Apple’ın Berkshire Hathaway için en büyük yatırımlardan biri olmaya devam ettiğini vurgulamıştı. Ancak, son verilere göre, Berkshire Hathaway'in Apple yatırımları yıl sonuna göre %60 civarında değer kaybetti. Geçen yıl sonunda 174,3 milyar dolarlık değere sahip olan Apple varlıkları, şu an 69,9 milyar dolara düşmüş durumda.

Buffett, yıllık toplantıdan bu yana Apple hisselerine dair bir açıklama yapmadı. Ancak piyasada, Buffett'ın bu satışlarının Apple’a olan güvenini azalttığı yönünde yorumlar yapılıyor.