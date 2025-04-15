EGD yeni başkanını seçti! Celal Toprak oy birliğiyle Onursal Başkanlığa getirildi

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin genel kurulunda uzun yıllar başkanlık yapan Celal Toprak oy birliğiyle Onursal Başkanlığa getirildi. Seçim sonrası alkışlarla kürsüye gelen Toprak, tüm EGD üyelerine teşekkür etti ve “EGD’de vefa bir semt adı olmanın ötesinde bir anlam taşıyor” dedi. Aynı zamanda Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı da olan Toprak EGD’nin kurucu başkanı olarak da biliniyor.

CELAL TOPRAK EGD ONURSAL BAŞKANI OLDU

Genel kurulda Hasan Arslan’ın beyaz listesi seçimi kazanırken yönetime de yeni isim olarak Türkiye’de İş Dünyası dergisi Yazı İşleri Müdürü Hüsne Pamuk katıldı.

EGD üyeleri, Celal Toprak'ın onursal başkanlığında derneğin daha da güçleneceğine ve ekonomi gazeteciliği alanında yeni projelere imza atılacağına olan inançlarını dile getirdi. Bu seçim, dernek üyeleri arasında birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirirken, yeni dönemin heyecanını da beraberinde getirdi.

EGD YÖNETİM KURULU

EGD’nin yönetim kurulu listesi aşağıdaki şekilde sıralandı:

Yönetim Kurulu (Asil)

Hasan Arslan

Recep Erçin

Barış Ergin

Sibel Atik

Murat Gülderen

Rahim Ak

Gülay Sarıkaya Yücel

Aysel Yücel

Serkan Arman

Deniz Bilici

Hüsne Pamuk

Yönetim Kurulu (Yedek)

Sayime Başçı

Yavuz Müftüoğlu

Kaan Zenginli

Şuayip Alabay

Rıfat Fırat

Mehmet Filoğlu

Hande Berktan

Sevilay Çoban

Ferhat Polat

İmam Güneş

Fırat İpek

Denetim (Asil)

Taylan Büyükşahin

Ali Yıldırım

Oya Yılmaz

Gündüz Üç

Fikri Türkel

Denetim (Yedek)

Veysel Ağdar

Meryem İlke Canpolat

Belce Örü

Şehnaz Demirdal

Ömer Kılıç

Onur Kurulu (Asil)

Faruk Erdem

Hamit Varol

Talip Yılmaz

Yılmaz Yıldız

Mehmet Uluğtürkan

Onur Kurulu (Yedek)