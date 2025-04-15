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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

EGD yeni başkanını seçti! Celal Toprak oy birliğiyle Onursal Başkanlığa getirildi

Ekonomi Gazetecileri Derneği yeni başkanını seçti. Dernek genel kurulunda uzun yıllar başkanlık yapan Celal Toprak ise oy birliğiyle Onursal Başkanlığa getirildi

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EGD yeni başkanını seçti! Celal Toprak oy birliğiyle Onursal Başkanlığa getirildi
KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 16:02

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin genel kurulunda uzun yıllar başkanlık yapan Celal Toprak oy birliğiyle Onursal Başkanlığa getirildi. Seçim sonrası alkışlarla kürsüye gelen Toprak, tüm EGD üyelerine teşekkür etti ve “EGD’de vefa bir semt adı olmanın ötesinde bir anlam taşıyor” dedi. Aynı zamanda Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı da olan Toprak EGD’nin kurucu başkanı olarak da biliniyor.

EGD yeni başkanını seçti! Celal Toprak oy birliğiyle Onursal Başkanlığa getirildi

CELAL TOPRAK EGD ONURSAL BAŞKANI OLDU

Genel kurulda Hasan Arslan’ın beyaz listesi seçimi kazanırken yönetime de yeni isim olarak Türkiye’de İş Dünyası dergisi Yazı İşleri Müdürü Hüsne Pamuk katıldı.
EGD üyeleri, Celal Toprak'ın onursal başkanlığında derneğin daha da güçleneceğine ve ekonomi gazeteciliği alanında yeni projelere imza atılacağına olan inançlarını dile getirdi. Bu seçim, dernek üyeleri arasında birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirirken, yeni dönemin heyecanını da beraberinde getirdi.

EGD yeni başkanını seçti! Celal Toprak oy birliğiyle Onursal Başkanlığa getirildi

EGD YÖNETİM KURULU

EGD’nin yönetim kurulu listesi aşağıdaki şekilde sıralandı:

Yönetim Kurulu (Asil)

  • Hasan Arslan
  • Recep Erçin
  • Barış Ergin
  • Sibel Atik
  • Murat Gülderen
  • Rahim Ak
  • Gülay Sarıkaya Yücel
  • Aysel Yücel
  • Serkan Arman
  • Deniz Bilici
  • Hüsne Pamuk

Yönetim Kurulu (Yedek)

  • Sayime Başçı
  • Yavuz Müftüoğlu
  • Kaan Zenginli
  • Şuayip Alabay
  • Rıfat Fırat
  • Mehmet Filoğlu
  • Hande Berktan
  • Sevilay Çoban
  • Ferhat Polat
  • İmam Güneş
  • Fırat İpek

Denetim (Asil)

  • Taylan Büyükşahin
  • Ali Yıldırım
  • Oya Yılmaz
  • Gündüz Üç
  • Fikri Türkel

Denetim (Yedek)

  • Veysel Ağdar
  • Meryem İlke Canpolat
  • Belce Örü
  • Şehnaz Demirdal
  • Ömer Kılıç

Onur Kurulu (Asil)

  • Faruk Erdem
  • Hamit Varol
  • Talip Yılmaz
  • Yılmaz Yıldız
  • Mehmet Uluğtürkan

Onur Kurulu (Yedek)

  • Sedat Yılmaz
  • Meliha Okur
  • Mustafa Kemal Çolak
  • Metin Can
  • Engin Çağlar
ETİKETLER
#genel kurul
#Ekonomi Gazetecileri Derneği
#Egd
#Celal Toprak
#Onursal Başkan
#Hasan Arslan
#Hüsne Pamuk
#Ekonomi Gazeteciliği
#Ekonomi
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