EGD yeni başkanını seçti! Celal Toprak oy birliğiyle Onursal Başkanlığa getirildi

Ekonomi Gazetecileri Derneği yeni başkanını seçti. Dernek genel kurulunda uzun yıllar başkanlık yapan Celal Toprak ise oy birliğiyle Onursal Başkanlığa getirildi
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin genel kurulunda uzun yıllar başkanlık yapan Celal Toprak oy birliğiyle Onursal Başkanlığa getirildi. Seçim sonrası alkışlarla kürsüye gelen Toprak, tüm EGD üyelerine teşekkür etti ve “EGD’de vefa bir semt adı olmanın ötesinde bir anlam taşıyor” dedi. Aynı zamanda Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı da olan Toprak EGD’nin kurucu başkanı olarak da biliniyor.
Genel kurulda Hasan Arslan’ın beyaz listesi seçimi kazanırken yönetime de yeni isim olarak Türkiye’de İş Dünyası dergisi Yazı İşleri Müdürü Hüsne Pamuk katıldı.
EGD üyeleri, Celal Toprak'ın onursal başkanlığında derneğin daha da güçleneceğine ve ekonomi gazeteciliği alanında yeni projelere imza atılacağına olan inançlarını dile getirdi. Bu seçim, dernek üyeleri arasında birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirirken, yeni dönemin heyecanını da beraberinde getirdi.
EGD’nin yönetim kurulu listesi aşağıdaki şekilde sıralandı:
Yönetim Kurulu (Asil)
Yönetim Kurulu (Yedek)
Denetim (Asil)
Denetim (Yedek)
Onur Kurulu (Asil)
Onur Kurulu (Yedek)