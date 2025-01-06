EgeYapı GYO halka arzı talep toplamaya başladı! Katılım endeksine uygun mu?

06 Ocak 2025 14:54 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:54

Ege Yapı AŞ'nin iştiraki olan EgeYapı Avrupa GYO'nun halka arzı başladı. Ege Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “EgeYapı Avrupa GYO olarak 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama sürecini yaşayacağız" açıklamasında bulundu. Şirket, yılın üçüncü haftasında Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (EgeYapı GYO) halka arzında talep toplama başladı. Gelirler, mevcut devam eden projelerin tamamlanması ve yeni projeler için kullanılacak. Halka arz​ başvurusu SPK tarafından onaylanan EgeYapı Avrupa GYO, 6-7-8 Ocak tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayacak.

EGEYAPI GYO'NUN HALKA ARZI BAŞLADI

EGEGY kodu ile 8 Ocak'a kadar sürecek halka arzın fiyatı, pay başına 15 lira olacak. Şirketin yüzde 30,60'ı halka açılacak.

Halka arz edilecek hisselerin;

yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara,

yüzde 10'u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara,

yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılacak.

Halka arz büyüklüğü yaklaşık 918 milyon lirayı bulacak.

EGEYAPI GYO'NUN HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirketin Katılım Finans İlkeleri'ne uygun olmayan faaliyetleri nedeniyle payların Katılım Endeksi içerisinde işlem görmeyecek.

KAÇ LOT VERİYOR?

Halka arzda katılım sayısına göre;

250 bin katılıma 146 lot,

500 bin katılıma 73 lot,

1 milyon katılıma 36 lot,

1,5 milyon katılıma 24 lot,

2 milyon katılıma 18 lot pay dağıtılması bekleniyor.