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Eğitim harcamaları için 45 bin TL faizsiz kredi imkanı! Velilere can suyu olacak

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
02 Eylül 2024 10:41 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:04

Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için Uyum Programı kapsamında okul maratonu başladı. Yeni eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak. Okul son hazırlıklarını tamamlamaya çalışan öğrenci ve velileri okul alışverişi telaşı sardı. Artan okul malzemeleri maliyetleri ise velileri kara kara düşündürüyor. Öğrenci giydirme ve hazırlamanın maliyeti yüzde 75,60 arttı. Bankalardan da velilere can suyu olacak müjde geldi. İşte eğitim harcamaları için 45 bin TL faizsiz kredi veren bankalar

Yeni eğitim öğretim yılı için bugün ders zili çaldı. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri eğitim öğretim yılına başladı. Kalan öğrenciler için öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına bir hafta kala okul kıyafeti ve kırtasiye harcamalarındaki artış haneleri kara kara düşündürürken sevindiren haber bankalardan geldi. Bankalar eğitim harcamaları için faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu.

OKUL KIYAFETİ VE KIRTASİYE HARCAMALARI UÇTU

Veliler, kara kara masrafları nasıl ödeyeceklerini düşünüyor. Çocuk okutmanın maliyeti arttı. 

Eğitim harcamaları için 45 bin TL faizsiz kredi imkanı! Velilere can suyu olacak - 1. Resim

Okul kıyafetinin maliyeti bir yılda yüzde 75,60 artarken geçtiğimiz yıl pantolon, gömlek ve süveter’den oluşan klasik üçlü takım için ortalama bin 550 lira harcama yapan veliler bu yıl aynı ürünler için ortalama 2 bin 500 lira ödeyecek.

Bir önceki yıla göre öğrenci giydirmenin maliyeti yüzde 75,60 arttı.

Eğitim harcamaları için 45 bin TL faizsiz kredi imkanı! Velilere can suyu olacak - 2. Resim

Geçtiğimiz yıl en temel kırtasiye giderlerine ortalama bin 157 lira harcanırken bu yıl yüzde 78,82 artarak ortalama 2 bin 69 lira oldu. 

Ne kırtasiyelerde ne de zincir marketlerde satılan kırtasiye ürünlerini veliler alamıyor.

Eğitim harcamaları için 45 bin TL faizsiz kredi imkanı! Velilere can suyu olacak - 3. Resim

EĞİTİM MASRAFLARINA 45 BİN TL FAİZSİZ KREDİ 

Okulların açılması ve eğitim harcamalarının arttığı eylül ayında bankalar müjdeli haberi verdi. Eğitim harcamaları için  faizsiz kredi veren bankalar belli oldu.

İşte eğitim harcamaları için 45 bin TL faizsiz kredi veren bankalar;

Enpara: 3 ay vadeli 10.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi

Garanti BBVA: 6 ay vadeli 20.000 

İş Bankası: 3 ay vadeli 25.000 TL

Denizbank: 6 ay vadeli 10.000, 3 ay vadeli 15.000 TL olmak üzere toplam 25.000 TL

QNB Finansbank ve Akbank: 6 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans olmak üzere toplam 45.000 TL

Mevcut taksitlere ek 5 taksit imkânı veren bankalar ise Ziraat, Vakıfbank ve Kuveyt Türk.

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Kaynak: tgrthaber.com
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