Eğitim harcamaları için 45 bin TL faizsiz kredi imkanı! Velilere can suyu olacak

02 Eylül 2024 10:41 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:04

Yeni eğitim öğretim yılı için bugün ders zili çaldı. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri eğitim öğretim yılına başladı. Kalan öğrenciler için öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına bir hafta kala okul kıyafeti ve kırtasiye harcamalarındaki artış haneleri kara kara düşündürürken sevindiren haber bankalardan geldi. Bankalar eğitim harcamaları için faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu.

OKUL KIYAFETİ VE KIRTASİYE HARCAMALARI UÇTU

Veliler, kara kara masrafları nasıl ödeyeceklerini düşünüyor. Çocuk okutmanın maliyeti arttı.

Okul kıyafetinin maliyeti bir yılda yüzde 75,60 artarken geçtiğimiz yıl pantolon, gömlek ve süveter’den oluşan klasik üçlü takım için ortalama bin 550 lira harcama yapan veliler bu yıl aynı ürünler için ortalama 2 bin 500 lira ödeyecek.

Bir önceki yıla göre öğrenci giydirmenin maliyeti yüzde 75,60 arttı.

Geçtiğimiz yıl en temel kırtasiye giderlerine ortalama bin 157 lira harcanırken bu yıl yüzde 78,82 artarak ortalama 2 bin 69 lira oldu.

Ne kırtasiyelerde ne de zincir marketlerde satılan kırtasiye ürünlerini veliler alamıyor.

EĞİTİM MASRAFLARINA 45 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

Okulların açılması ve eğitim harcamalarının arttığı eylül ayında bankalar müjdeli haberi verdi. Eğitim harcamaları için faizsiz kredi veren bankalar belli oldu.

İşte eğitim harcamaları için 45 bin TL faizsiz kredi veren bankalar;

Enpara: 3 ay vadeli 10.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi

Garanti BBVA: 6 ay vadeli 20.000

İş Bankası: 3 ay vadeli 25.000 TL

Denizbank: 6 ay vadeli 10.000, 3 ay vadeli 15.000 TL olmak üzere toplam 25.000 TL

QNB Finansbank ve Akbank: 6 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans olmak üzere toplam 45.000 TL

Mevcut taksitlere ek 5 taksit imkânı veren bankalar ise Ziraat, Vakıfbank ve Kuveyt Türk.