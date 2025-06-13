EGO’dan ücretsiz yolculuk müjdesi! Saatler belli oldu

Ankara’da 62-64 yaş aralığındaki vatandaşlar için toplu ulaşımda yeni bir kolaylık hayata geçiyor. EGO otobüslerini belirli saatlerde ücretsiz kullanan bu yaş grubu, artık raylı sistemlerden de aynı saat aralığında ücretsiz yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, 62-64 yaş aralığındaki vatandaşların EGO’ya bağlı raylı sistemlerden belirli saatlerde ücretsiz yararlanmasına onay verdi. Daha önce aynı saat dilimlerinde EGO otobüslerini ücretsiz kullanabilen bu yaş grubuna, artık metro ve Ankaray gibi raylı sistemler de ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ SEYAHAT SAATLERİ AÇIKLANDI

Alınan karara göre, 62-64 yaş arası yurttaşlar EGO’nun işlettiği raylı sistemleri 10.00–16.00 ve 19.00–24.00 saatleri arasında hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek. Uygulamanın ne zaman başlayacağı ise EGO Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.

Karar, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin haziran ayı dördüncü oturumunda oy birliğiyle kabul edildi.