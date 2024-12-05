Ehliyet alacaklar dikkat! Sürücü kurslarına yüzde 40'a yakın zam bekleniyor: Bu tarihi sakın kaçırmayın!

05 Aralık 2024 11:18 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:23

Yeni yıl itibariyle sürücü kurs ücretlerine yaklaşık yüzde 40 oranında zam yapılması bekleniyor. Vatandaşlar 2025 yılının başlangıcıyla birlikte sürücü kursu kayıtlarını zamlı ücretlerle yapabilecekler.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? 2025 yılı için ehliyet yenileme ücretleri araştırılıyor

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? 2025 yılı için ehliyet yenileme ücretleri araştırılıyor

Yeni yıla sayılı günler kala Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda’dan ehliyet​ almak isteyenlere kritik uyarılar geldi. Guda, sürücü kursları ve ehliyet harçlarına gelecek zamlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak, vatandaşları zam öncesi kayıt konusunda yanlış bilgilendirme yapan kurslara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

YENİ YILDA EHLİYET ALANLAR DAHA FAZLA HARÇ​ ÜCRETİ ÖDEYECEK

Hasan Guda, 2025 yılının başlangıcıyla birlikte sürücü kursu ücretlerinde yüzde 40 oranında bir artış beklediklerini ifade etti. Şu an B sınıfı ehliyet için 15 bin TL olan kurs ücretinin yılbaşından sonra 20 bin TL’ye çıkacağını belirten Guda, "Sadece kurs ücretleri değil, harç fiyatları da ciddi oranda artacak. 2025’te ehliyet almak isteyenler, 2024’e göre yüzde 44 daha fazla harç ücreti ödeyecekler. Bu nedenle vatandaşlarımızın bilinçli hareket etmeleri çok önemli" ifadelerini kullandı.

YANILTICI BİLGİLERE KARŞI UYARI

Bazı sürücü kurslarının vatandaşları yanıltıcı ifadelerle kayıt yaptırmaya teşvik ettiğine dikkat çeken Hasan Guda, bu konuda bir örnek vererek şu açıklamalarda bulundu:

"Bazı arkadaşlar, '2025 zamlarından etkilenmeden ehliyet alın' gibi sözlerle insanları kandırıyorlar. Ancak şunu bilmek gerekiyor, Aralık 2024’te kursa kayıt yaptıranların sınavı Ocak 2025’te yapılacak. Yani harç ücretleri yeni yıl tarifesine göre ödenecek. Kurs ücretinde belki eski tarifeden faydalanılabilir ama toplam maliyet artacak. Bu da insanları yanıltmak anlamına geliyor.”

SÜRÜCÜ KURSU KAYITLARINDA BU TARİHİ KAÇIRMAYIN

Ehliyet almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir başka önemli detay ise kayıt tarihleri. Hasan Guda, yeni kayıt döneminin 10 Aralık’ta başlayacağını ve bu tarihten itibaren kayıt yaptıran herkesin 2025 tarifesine göre harç ödeyeceğini söyledi. Ancak kurs ücretlerinden zamdan etkilenmeden faydalanmak isteyenler için 1 Ocak 2025’e kadar bir fırsat bulunduğunu belirtti.

"1 Ocak’tan sonra B sınıfı ehliyet kurs ücreti 20 bin TL olacak. Diğer ehliyet sınıflarında da benzer şekilde yüzde 40’lık bir zam bekleniyor. Vatandaşlarımız bu tarihler arasında kararlarını vermeli" diye konuştu.

"YENİ YIL ZAMLARINDAN ETKİLENMEMEK İÇİN DİKKATLİ OLUN"

Hasan Guda’nın açıklamalarında en dikkat çeken nokta ise vatandaşların doğru bilgilendirilmesi gerektiği oldu. "Kurslara zam gelmeden kayıt yaptırmanın avantajları olsa da, ehliyet masraflarının yalnızca kurs ücretiyle sınırlı olmadığını unutmayın. Yanlış yönlendirmelere kanmayın, detaylı bilgi edinerek hareket edin" diyen Guda, sürücü adaylarını uyardı. Ehliyet almak için hazırlık yapanlar, yeni yıl zamlarından etkilenmemek adına harekete geçerken, dikkat edilmesi gereken detaylar ve zamlı tarifeler vatandaşların karar sürecini etkilemeye devam ediyor.