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 | Bengü Sarıkuş

Ehliyet ve MTV için son gün! Ödemezseniz haciz gelebilir!

Bugün birçok araç ve ehliyet sahibi için kritik bir gün. Yarın, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci ödemesinin ve ehliyet yenileme süresinin son günü. Peki MTV nasıl, nereden ödenir? Sürücü belgesi yenilenmesi için gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar...

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Ehliyet ve MTV için son gün! Ödemezseniz haciz gelebilir!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:29

Araç sahiplerini ilgilendiren ’nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri için bugün son gün. Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti için son tarih 31 Temmuz olarak ilan edilmişti. Ödemesini bugün yapmayan araç sahipleri, gecikme faizi ödemek zorunda kalacak. Araç sahibinin borcunu ödememesi durumunda vergi daireleri e-haciz işlemi uygulayabilir.

Ehliyet ve MTV için son gün! Ödemezseniz haciz gelebilir!

Aynı zamanda bugün yenilenmesi için de son gün. 1 Ağustos yani yarından itibaren yenileme ücretleri 15 TL’den 7 bin 438 liraya yükselecek.

Ehliyet ve MTV için son gün! Ödemezseniz haciz gelebilir!

MTV ÖDEMESİ NEREDEN NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital vergi dairesi üzerinden online olarak,
Vergi daireleri,
PTT şubeleri,
Banka şubeleri,
Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden de ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca yabancı ülkelerdeki banka kartları da ödemelerde kullanılabiliyor.
Bugün ödeme yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca, vergi dairesi e-haciz işlemi başlatabilir. Bununla beraber araç muayenesi yaptırmak için de MTV borcunun ödenmiş olması gerekiyor.

Ehliyet ve MTV için son gün! Ödemezseniz haciz gelebilir!

MTV ÖDEMESİ NE KADAR?

2025 MTV tutarları, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 43,93 oranında yeniden değerleme yapılarak yükseltildi. Bu da araç sahiplerinin daha yüksek vergi ödemesini ifade ediyor. Sıfır araçta en düşük MTV 4 bin 834 liraya çıkmıştı.

Ehliyet ve MTV için son gün! Ödemezseniz haciz gelebilir!

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Ehliyetini yenilemeyen vatandaşlar için de son gün geldi. Defalarca yapılan uyarılara rağmen ehliyet yenilemesini son tarihe bırakan vatandaşlar nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Ehliyet yenilemek için NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.

Ehliyet ve MTV için son gün! Ödemezseniz haciz gelebilir!

SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru için eski tip sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu
Biyometrik fotoğraf

Ehliyet ve MTV için son gün! Ödemezseniz haciz gelebilir!

YENİLENEN EHLİYET NASIL ALINIR?

Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor.

Ehliyet ve MTV için son gün! Ödemezseniz haciz gelebilir!

YARINDAN İTİBAREN 7 BİN LİRA ÖDENECEK

Şu anda için ödenen ücret 15 TL. 1 Ağustos itibariyle B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira ücret ödenecek.

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ETİKETLER
#motorlu taşıtlar vergisi
#sürücü belgesi
#ehliyet yenileme
#Mtv
#Vergi Ödemeleri
#Son Tarih
#Ekonomi
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