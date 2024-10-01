Ehliyet yenileme için randevu uyarısı: Acele edin! 2025'te geçersiz olacak, cezası 13 bin TL'yi bulacak

01 Ekim 2024 11:33 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:33

Ehliyeti 2016'dan önce olanların zorunlu yenileme işlemine çok az zaman kaldı. Eski tip ehliyetini yenilemek isteyenler randevu bulmakta zorlanıyor. Sistemdeki yavaşlık ve sıra alamama sorunu vatandaşları tedirgin ediyor. Ehliyetini yenilemeyenler için 13 bin TL'ye yakın ceza yolda.

Ehliyet yenilemek için son tarih yaklaşıyor! İşte yeni sürücü belgesi için gerekli belgeler

Ehliyet yenilemek için son tarih yaklaşıyor! İşte yeni sürücü belgesi için gerekli belgeler

Ehliyetlerini yenilemek isteyen vatandaşların nüfus müdürlüklerinde randevu​ almada sorun yaşadığı söyleniyor. 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için 3 ay kaldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, son başvuru tarihini 31 Aralık 2024​ olarak duyurmuş, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağını ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağını belirtmişti.

Yeni ehliyet​ için sağlık raporu ve gerekli harçların yatırılmasının yanı sıra 1 adet biyometrik fotoğraf da isteniyor. Belgeler toplandıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden internet veya ALO 199 nüfus müdürlüğü​ destek hattı üzerinden randevu alınıyor. Yeni ehliyet ise kargo ile adrese teslim ediliyor.

Bu süreçte 15 lira yenileme​ ücreti istendiği ifade edildi. Ayrıca nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün.

CEZASI 13 BİN TL'Yİ BULACAK İDDİASI

31 Aralık 2024'e kadar gerekli yenilik yapılmadığı takdirde ise eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak.

31 Aralık 2024’e kadar yenilemeyi yapmayanları para cezası bekliyor. 2024 yılında ehliyetini yenilemeyenler için 12 bin TL ceza verildiği konuşuluyordu ancak son zamanlarda bu rakamın 13 bin TL olacağı iddia ediliyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:

Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL

Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL

EHLİYET YENİLEME İ̇ÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)

Eski sürücü belgesi

Yeni alınmış sürücü sağlık raporu

2 adet biyometrik fotoğraf

Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu

Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

Adli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)