Ehliyet yenileme için son tarih yaklaşıyor! Kritik uyarı geldi: Nüfus müdürlüklerine akın başladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden eski ehliyetler için kritik uyarı geldi. 2016 öncesi verilen sürücü belgelerinin, 31 Temmuz 2025 itibarıyla geçersiz olacağı bildirildi. Yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlara bir an önce başvuru yapmaları çağrısında bulunuldu.

Nüfus müdürlüklerinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, vatandaşlara ehliyet yenileme işlemleri için vakit kaybetmeden başvuru yapmaları çağrısında bulunuldu. Müdürlükler, başvuru sürecinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına randevu alınmasının önemine dikkat çekti.

Yapılan bilgilendirmede, 2016 yılı öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin '31 Temmuz 2025' tarihinde sona ereceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Başvurularınızı gecikmeden gerçekleştirebilmek için Alo 199, https://randevu.nvi.gov.tr adresi ya da e-Devlet sistemi üzerinden randevu alarak işlemlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

2025 YILI EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Öte yandan, 2025 yılında eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin ödeyeceği ücretler de belli oldu. Buna göre, sürücü belgesi yenileme işlemleri için vatandaşların, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesabına 2 TL Vakıf Hizmet Bedeli, yetkili banka hesaplarına ise 13 TL Değerli Kağıt Bedeli yatırmaları gerekiyor.



Başvuru sırasında, yapılan ödemelere ait makbuzların eksiksiz şekilde ibraz edilmesi gerektiği vurgulandı. Vatandaşların işlemlerini sorunsuz tamamlayabilmeleri için ödeme belgelerini hazır bulundurmaları istendi.