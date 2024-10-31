Ehliyet yenilemedeki 81 katlık fark tartışma başlattı! Kimi 15 TL öderken kimisi 1.220 TL ödüyor

31 Ekim 2024 17:13 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 17:23

Sürücü belgesi yenileme ücretlerindeki adaletsizlik tartışma konusu oldu. Eski belgeyi yenilemenin maliyetiyle yeni belgeyi yenileme maliyeti arasında büyük fark bulunuyor. Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, bu durumun vatandaşlardan yoğun tepki aldığını dile getirdi.

Kimlik ile ehliyet birleştirme nedir, ücreti ne kadar? Kimlik kartına sürücü belgesi nasıl eklenir, randevu nasıl alınır?

Kimlik ile ehliyet birleştirme nedir, ücreti ne kadar? Kimlik kartına sürücü belgesi nasıl eklenir, randevu nasıl alınır?

Eski tip ehliyetlerini yenilemek isteyen sürücüler için 31 Aralık 2024 son tarih olarak belirlendi. Bu tarih yaklaştıkça, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yenileme​ ücretlerindeki farklılıklar tartışmaya neden oldu. Özellikle, eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar ile yeni tip ehliyetini kaybeden, yıpranan veya süresi dolanların ödemek zorunda kaldığı ücretler arasındaki büyük fark gündeme bomba gibi düştü.

SÜRÜCÜ BELGESİ​ YENİLEME ÜCRETİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, eski tip sürücü belgesi yenileme ücretinin yalnızca 15 TL olduğunu hatırlatarak (13 TL değerli kâğıt, 2 TL vakıf hizmet bedeli), bu işlemin diğerlerine kıyasla oldukça düşük maliyetle yapılabildiğini belirtti. Ancak, yeni tip ehliyetini kaybeden veya yenileme yapmak zorunda kalan sürücüler için bu işlem maliyeti 1.220 TL’ye çıkıyor. Bu bedel, 990 TL değerli kâğıt bedeli ve 230 TL vakıf hizmet bedelinden oluşuyor ve eski ehliyetlerin yenilenmesiyle kıyaslandığında 81 kat daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

"BU İŞLEM SOSYAL DEVLET ANLAYIŞIYLA UYUŞMUYOR"

Altay, bu ücret​ farkının kamu kurumlarının, “kayıp/çalıntı, yıpranma gibi nedenlerle yeni tip sürücü belgelerinin yenilenmesi işlemlerinde değerli kâğıt ve harç bedellerini indirimsiz şekilde uygulaması” gerekçesiyle açıklanmaya çalışıldığını ifade etti. Ancak Altay’a göre, 12 TL maliyetle yapılabilecek bir işlemin bazı vatandaşlara 990 TL gibi bir ücretle sunulması, sosyal devlet anlayışıyla ve hakkaniyetle uyuşmuyor.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, konuyla ilgili olarak, bu farkın hakkaniyetli olmadığını ve ehliyetini erken değiştiren vatandaşlara adeta “ceza” niteliğinde olduğunu vurguladı. Aynı işlem için tüm vatandaşlardan aynı ücretin alınması gerektiğini belirten Altay, erken yenileme yapan vatandaşların cezalandırıldığı bu uygulamanın sonlandırılması çağrısında bulundu.