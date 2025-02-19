Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Ehliyete üst yaş sınırı geliyor! O sürücüler artık araç kullanamayacak

Her yıl dünya genelinde 1.2 milyon insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Avrupa Birliği, yol güvenliğini artırmak için tarihinde ilk kez yaşa bağlı ehliyet kısıtlaması getiriyor. Yeni düzenlemeyle, 75 yaşını geçen sürücüler sağlık raporu alsalar bile direksiyon başına geçemeyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 10:13

Avrupa Birliği (AB), sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye imza atarak ilk kez ehliyetlere üst yaş sınırı getiriyor. Bu düzenlemeye göre, 75 yaşını aşan sürücüler sağlık raporu alsalar dahi araç kullanamayacak. Dünyada her yıl milyonlarca insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, AB’nin bu kararı özellikle yaşlı sürücülerin trafikteki payını azaltmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’DE MEVCUT UYGULAMALAR

Türkiye’de hâlihazırda yürürlükte olan yasalara göre, 70 yaşını geçen sürücüler her 5 yılda bir sağlık raporu almak zorunda. Eğer heyet rapor vermezse ehliyetleri iptal ediliyor. Bunun yanı sıra, 65 yaş ve üzerindeki sürücüler için ehliyet yenileme süreci sağlık raporu şartına bağlanmış durumda. 80 yaşını geçen sürücüler için ise bu sağlık raporu alma süresi 2 yıla indiriliyor.

YENİ DÜZENLEME TARTIŞMALARA YOL AÇTI

AB’nin bu kararı kamuoyunda ikiye bölünmüş tepkilere yol açtı. Düzenlemeyi destekleyenler, yaş ilerledikçe reflekslerin ve dikkat seviyesinin azalmasının trafik kazalarına yol açabileceğini ve bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak, birçok yaşlı sürücü ve hak savunucuları bu kararın haksız olduğunu düşünüyor. Özellikle ulaşım için kişisel araca bağımlı olan yaşlı bireyler, günlük ihtiyaçlarını karşılamada ciddi zorluklar yaşayacaklarını dile getiriyor. Türkiye’de de ilerleyen yıllarda benzer bir uygulamanın tartışmaya açılması beklenirken, sürücüler ve uzmanlar konuya dair farklı görüşler sunmaya devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trafikte yeni dönem! Bunu yapan sürücüler yandı: Ehliyeti alınacak, trafikten men edilecek
Ehliyetini kaptırmaktan son anda yırttı, derin bir 'oh' çekti

Sıkça Sorulan Sorular

2024 ehliyet yaş sınırı kaçtır?
M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırı 18'den 16'ya, D sınıfı ehliyetler ise 26'dan 24'e düştü. A2, B, BE, C1, C1E, F, G sınıfı ehliyette 18 yaş sınırı, A sınıfı ehliyette yaş sınırı 20, C, CE, D1, D1E sınıfı ehliyette yaş sınırı 21 ve DE sınıfı ehliyette 24 yaş sınırı aynı şekilde devam edecek
ETİKETLER
#ara ba kazası
#araba kazası
#ehliyet
#ehliyet sınavı
#ehliyetsiz sürücü
#ehliyet yenileme
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.