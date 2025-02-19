Ehliyete üst yaş sınırı geliyor! O sürücüler artık araç kullanamayacak

Avrupa Birliği (AB), sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye imza atarak ilk kez ehliyetlere üst yaş sınırı getiriyor. Bu düzenlemeye göre, 75 yaşını aşan sürücüler sağlık raporu alsalar dahi araç kullanamayacak. Dünyada her yıl milyonlarca insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, AB’nin bu kararı özellikle yaşlı sürücülerin trafikteki payını azaltmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’DE MEVCUT UYGULAMALAR

Türkiye’de hâlihazırda yürürlükte olan yasalara göre, 70 yaşını geçen sürücüler her 5 yılda bir sağlık raporu almak zorunda. Eğer heyet rapor vermezse ehliyetleri iptal ediliyor. Bunun yanı sıra, 65 yaş ve üzerindeki sürücüler için ehliyet yenileme süreci sağlık raporu şartına bağlanmış durumda. 80 yaşını geçen sürücüler için ise bu sağlık raporu alma süresi 2 yıla indiriliyor.

YENİ DÜZENLEME TARTIŞMALARA YOL AÇTI

AB’nin bu kararı kamuoyunda ikiye bölünmüş tepkilere yol açtı. Düzenlemeyi destekleyenler, yaş ilerledikçe reflekslerin ve dikkat seviyesinin azalmasının trafik kazalarına yol açabileceğini ve bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak, birçok yaşlı sürücü ve hak savunucuları bu kararın haksız olduğunu düşünüyor. Özellikle ulaşım için kişisel araca bağımlı olan yaşlı bireyler, günlük ihtiyaçlarını karşılamada ciddi zorluklar yaşayacaklarını dile getiriyor. Türkiye’de de ilerleyen yıllarda benzer bir uygulamanın tartışmaya açılması beklenirken, sürücüler ve uzmanlar konuya dair farklı görüşler sunmaya devam ediyor.