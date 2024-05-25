Ehliyeti olanlar dikkat! Son uyarı geldi!

25 May 2024 15:07 - Güncelleme : 25 May 2024 15:15

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek.

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurması ve başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.

2 YIL UZATILMIŞTI!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıklamıştı.

EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

1 Ocak 2016'dan önce alınan ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığı açıklanmıştı.

Ehliyet yenileme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesi veya ALO 199 hattından randevu alınabiliyor. Gerekli evraklar ve ücretler tamamlandıktan sonra yenileme işlemleri gerçekleştirilecek.

EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI NE KADAR?

B sınıfı ehliyet sahipleri için belirlenen tarihe kadar 15 TL ödeme yapmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. 15 TL ödemediği taktirde 12 bin TL ceza kesilecek.