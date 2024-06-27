Ehliyeti olanlar için tarih verildi! Yapmayanlara polis kontrolünde ceza uygulanacak
Ehliyeti olanlar için son aylara girildi. Kimlik ve ehliyetlerde değişim sürecini kaçıranları polis kontrolünde büyük cezalar bekliyor. B sınıfı otomobil, kamyonet, BE sınıfı römorklu otomobil , Kamyonet, F sınıfı Traktör, G sınıfı İş Makinası ehliyet değiştirme ve yenilemeden son tarih verildi.
Eski ehliyeti olanlar için çember daralıyor.
Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi için son günler yaklaşıyor.
Araç sürücüleri eskiyen ehliyetlerini yılbaşına kadar yenilemesi gerekiyor.
Kimlik ve ehliyetlerde değişim sürecini kaçıranları polis kontrolünde büyük cezalar bekliyor.
ESKİ EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜNLER
Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek.
Yılbaşı itibarıyla eski ehliyetler yürürlükten kalkacak.
Eski ehliyetini yenilemeyen sürücülere ise herhangi bir polis kontrolünde ceza uygulanacak.
Ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olacak.
Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olacak. Bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl geçerlilik süresi uygulanacak.
EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu almanız gerekiyor.
Ardından gerekli evrakları nüfus müdürlüklerine teslim ederek başvurularınızı tamamlayabilirsiniz.
EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Kimlik ve ehliyet yenilemek için eski ehliyet belgesi, sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu, 1 adet biyometrik fotoğraf, Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi ve kan grubunu belirleyen belge isteniyor.
2024 EHLİYET YENİLEME HARCI NE KADAR?
EHLİYET HARÇ ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILIR?
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden 02:00-23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankların kredi ve banka kartları ile ehliyet harç ücreti ve defter kağıt bedelini yatırabilirsiniz.
Anlaşmalı bankalar şöyle;
Ziraat Bankası
Halkbank
VakıfBank
İş Bankası
Ziraat Katılım
Vakıf Katılım Bankası
Akbank
Albaraka Türk Katılım Bankası
Deniz Bank
ING Bank
AnadoluBank
Finans Katılım
QNB Finansbank
Yapı Kredi Bankası
Garanti BBVA
AlternatifBank
Türkiye Emlak Katılım Bankası
HSBC
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Odea Bank
TEB
Şeker Bank
PTT Bank