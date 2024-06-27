Ehliyeti olanlar için tarih verildi! Yapmayanlara polis kontrolünde ceza uygulanacak

27 Haziran 2024 10:24 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:23

Eski ehliyeti olanlar için çember daralıyor.

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi için son günler yaklaşıyor.

Araç sürücüleri eskiyen ehliyetlerini yılbaşına kadar yenilemesi gerekiyor.

Kimlik ve ehliyetlerde değişim sürecini kaçıranları polis kontrolünde büyük cezalar bekliyor.

ESKİ EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜNLER

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona erecek.

Yılbaşı itibarıyla eski ehliyetler yürürlükten kalkacak.

Eski ehliyetini yenilemeyen sürücülere ise herhangi bir polis kontrolünde ceza uygulanacak.

Ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olacak.

Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olacak. Bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl geçerlilik süresi uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu almanız gerekiyor.

Ardından gerekli evrakları nüfus müdürlüklerine teslim ederek başvurularınızı tamamlayabilirsiniz.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Kimlik ve ehliyet yenilemek için eski ehliyet belgesi, sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu, 1 adet biyometrik fotoğraf, Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi ve kan grubunu belirleyen belge isteniyor.

2024 EHLİYET YENİLEME HARCI NE KADAR?

EHLİYET HARÇ ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden 02:00-23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankların kredi ve banka kartları ile ehliyet harç ücreti ve defter kağıt bedelini yatırabilirsiniz.

Anlaşmalı bankalar şöyle;

Ziraat Bankası

Halkbank

VakıfBank

İş Bankası

Ziraat Katılım

Vakıf Katılım Bankası

Akbank

Albaraka Türk Katılım Bankası

Deniz Bank

ING Bank

AnadoluBank

Finans Katılım

QNB Finansbank

Yapı Kredi Bankası

Garanti BBVA

AlternatifBank

Türkiye Emlak Katılım Bankası

HSBC

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Odea Bank

TEB

Şeker Bank

PTT Bank