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 | İrem Çınar

Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Son tarih yaklaşıyor: Bunu yapmayan yandı

Ehliyet yenilemede geri sayım başladı. 2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgeleri için son tarih yaklaşıyor. 31 Temmuz 2025'e kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. Bu tarihten sonra hem cezalı duruma düşebilir hem de daha fazla ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 16:43

Yeni tip çipli sürücü belgelerine geçiş sürecinde geri sayım başladı. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar eski tip ehliyetini yenileyen sürücüler, yalnızca 15 TL ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek. Bu ücretin 13 TL’si değerli kâğıt bedeli, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedeli olarak belirlendi. Ancak bu tarihten sonra yapmak isteyen sürücüler için maliyet ciddi oranda artacak. Özellikle sahipleri, yenileme işlemi için 7.438 TL gibi yüksek bir bedelle karşı karşıya kalabilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın son paylaştığı verilere göre, bugüne kadar yaklaşık 31 milyon vatandaş yeni çipli ehliyetine kavuştu. Ancak hâlâ 4 milyondan fazla sürücü, eski belgeleriyle trafiğe çıkmaya devam ediyor. Uzmanlar, işlemlerin son günlere bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak randevu sisteminde yaşanabilecek yoğunluklara dikkat çekiyor.

Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Son tarih yaklaşıyor: Bunu yapmayan yandı

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

yenilemek için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Randevu işlemleri şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:

  • randevu.nvi.gov.tr
  • ALO 199 çağrı merkezi
  • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması
Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Son tarih yaklaşıyor: Bunu yapmayan yandı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Eski sürücü belgesi
  • Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • En fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu
  • 15 TL ödendiğine dair banka dekontu

Başvuru sırasında randevusuz işlem de yapılabiliyor, ancak bu durumda süreç daha uzun sürebiliyor. Başvurunun ardından geçici bir veriliyor ve yeni ehliyet, PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor.

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontu, başvuru esnasında mutlaka ibraz edilmeli. Dekontun sunulmaması halinde işlem geçersiz sayılıyor.

Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Son tarih yaklaşıyor: Bunu yapmayan yandı

BU TARİHTEN SONRA EHLİYETSİZ SAYILABİLİRSİNİZ

31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, 1 Ağustos itibarıyla yasal olarak ehliyetsiz kabul edilecek. Bu durum, hem idari para cezası hem de trafikten men edilme riski doğuracak.

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