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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

EİB ihracatını yüzde 8 artırdı: 1,65 milyar dolar dış satış

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), temmuz ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artırarak 1 milyar 650 milyon dolara yükseltti. Türkiye’nin toplam ihracatı ise temmuzda yüzde 11 artışla 24,95 milyar dolar oldu. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracat artışına rağmen sanayide daralmanın sürdüğünü belirterek, “İhracat rakamlarındaki artış acı çektiğimiz gerçeğini değiştirmiyor. Türk ihracatçısının rekabetçiliğini güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

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EİB ihracatını yüzde 8 artırdı: 1,65 milyar dolar dış satış
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 10:05

Ege İhracatçı Birlikleri temmuzda yüzde 8 artışla 1,65 milyar dolarlık dış satıma imza attı. Ocak-temmuz döneminde EİB’nin ihracatı yüzde 1 artışla 10 milyar 653 milyon dolara çıkarken, son 12 ayda yüzde 2 artışla 18 milyar 522 milyon dolara ulaştı.

EİB ihracatını yüzde 8 artırdı: 1,65 milyar dolar dış satış

SEKTÖRLERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR

Sanayi ihracatı yüzde 8 artışla 889 milyon dolara, tarım ihracatı yüzde 9 artışla 654 milyon dolara yükselirken madencilik sektörü 107 milyon gerçekleştirdi.

EİB ihracatını yüzde 8 artırdı: 1,65 milyar dolar dış satış

EİB ÇATISI ALTINDA:

* Demir ve demirdışı metaller ihracatı temmuzda yüzde 29 artışla 243 milyon dolara çıktı, son 12 aylık ihracat 2,5 milyar doları geçti.

* Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 32 artarak 169,5 milyon dolara ulaştı.

* Hazır giyim 128,5 milyon dolar,

* Tütün yüzde 24 artışla 112 milyon dolar,

* Hububat-bakliyat yüzde 22 artışla 99,3 milyon dolar,

* Kuru meyve yüzde 21 artışla 78 milyon dolar oldu.

EİB ihracatını yüzde 8 artırdı: 1,65 milyar dolar dış satış

EGE BÖLGESİ İHRACATI 2,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

Temmuzda Ege Bölgesi’nin toplam ihracatı yüzde 11,5 artışla 2 milyar 557 milyon dolara çıktı. 1 milyar 238 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. 445,8 milyon dolar, Denizli ise 416 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

EİB ihracatını yüzde 8 artırdı: 1,65 milyar dolar dış satış

EN ÇOK İHRACAT HANGİ ÜLKEYE YAPILIYOR?

EİB üyeleri temmuzda en fazla ihracatı 143,7 milyon dolarla ABD’ye yaptı. Almanya 143,1 milyon dolarla ikinci olurken, İtalya 98,6 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

EİB ihracatını yüzde 8 artırdı: 1,65 milyar dolar dış satış

Tarım sektörlerine özel kredi paketi talep eden Eskinazi, “Yüksek faiz-düşük kur kıskacında sermayeler eridi. TL reeskont kredilerinde günlük 4 milyar TL olan limitin 6 milyar TL’ye çıkarılması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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#Ege İhracatçı Birlikleri
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