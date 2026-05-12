Ek doğum izni son başvuru ne zaman? SGK doğum izni ödemeleri

Doğum izni süresini 24 haftaya yükselten düzenlemenin ardından gözler ilave başvuru sürecine çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yapılan başvurularda süreç, 15 Mayıs Cuma günü mesai saati sonunda tamamlanacak. 16 Ekim 2025 tarihi ve sonrasında doğum yapan anneler uygulama kapsamına alınıyor. 1 Nisan 2026 itibarıyla mevcut 24 haftalık doğum izni süresini henüz tamamlamamış anneler bu haktan yararlanabilecek. Başvuru tarihini kaçıranlar ek 8 haftalık doğum izni imkanından faydalanamayacak. Doğum izni kapsamında sağlanan geçici iş göremezlik ödemeleri de yeni süre esas alınarak tekrar hesaplanacak. Ödemeler artık 120 gün yerine 168 gün baz alınarak gerçekleştirilecek.

Özetle

EK DOĞUM İZNİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Doğum izni düzenlemesi çerçevesinde çalışan annelere sunulan ek izin hakkı için başvuru süreci sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yürütülen işlemlerde, geriye dönük ek izin hakkından faydalanmak isteyen annelerin başvurularını 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor. Yeni uygulamayla birlikte doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Düzenleme kapsamında belirlenen koşulları sağlayan anneler, ilave 8 haftalık izin hakkından yararlanabilecek. Doğum izni ve ödeme süreçleri Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla yürütülmeye devam edecek. Hak sahipleri, başvuru aşamaları ve ödeme kriterlerine dair gelişmeleri SGK sistemi üzerinden takip edebiliyor.

DOĞUM İZNİ SÜRESİ VE ŞARTLARI NELER?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle çalışan annelerin doğum sonrası izin süresi genişletilmiş oldu. Buna göre: Doğum öncesinde 8 hafta, doğum sonrasında ise 16 hafta olmak üzere toplamda 24 hafta doğum izni uygulanacak. Çoğul gebelik durumlarında doğum öncesi izne 2 hafta daha ilave edilecek. Böylece çoğul gebelik yaşayan çalışanların toplam izin süresi 26 haftaya yükselecek. Doktor onayı alınması ve annenin sağlık durumunun elverişli olması halinde çalışan anneler doğumdan önceki son iki haftaya kadar görevine devam edebilecek. Yeni düzenleme kapsamında üç yaşını doldurmamış çocukları evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinme işlemini gerçekleştiren kişiye, çocuğun aileye teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin verilecek. Koruyucu aile statüsündeki çalışanlara ise çocuğun teslim tarihinden başlayarak 10 gün ücretsiz izin hakkı sağlanacak.