Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Ek doğum izni son başvuru ne zaman? SGK doğum izni ödemeleri

Doğum izni süresini 24 haftaya yükselten yeni düzenleme sonrasında çalışan annelerin dikkati SGK başvuru sürecine yöneldi. Ek 8 haftalık doğum izni hakkından faydalanmak isteyenler için kritik tarih yaklaşırken, kimlerin kapsama dahil olduğu, başvuruların ne şekilde yapılacağı ve yeni ödeme miktarlarının ne kadar olacağı en fazla araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Özellikle 16 Ekim 2025 sonrası doğum gerçekleştiren anneleri ilgilendiren düzenlemede, başvuru sürecini kaçıranların ilave izin hakkını yitirebileceği ifade edilirken; SGK doğum izni ödemeleri, memur ve sigortalı çalışan annelerin alacağı ücretler ile çoğul gebelik ve evlat edinme koşulları da yeniden gündeme taşındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ek doğum izni son başvuru ne zaman? SGK doğum izni ödemeleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 00:00
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 00:00

süresini 24 haftaya yükselten düzenlemenin ardından gözler ilave başvuru sürecine çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu () aracılığıyla yapılan başvurularda süreç, 15 Mayıs Cuma günü mesai saati sonunda tamamlanacak. 16 Ekim 2025 tarihi ve sonrasında doğum yapan anneler uygulama kapsamına alınıyor. 1 Nisan 2026 itibarıyla mevcut 24 haftalık doğum izni süresini henüz tamamlamamış anneler bu haktan yararlanabilecek. Başvuru tarihini kaçıranlar ek 8 haftalık doğum izni imkanından faydalanamayacak. Doğum izni kapsamında sağlanan geçici iş göremezlik ödemeleri de yeni süre esas alınarak tekrar hesaplanacak. Ödemeler artık 120 gün yerine 168 gün baz alınarak gerçekleştirilecek.

HABERİN ÖZETİ

Ek doğum izni son başvuru ne zaman? SGK doğum izni ödemeleri

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Doğum izni süresini 24 haftaya yükselten düzenlemenin ardından ek başvuru süreci ve yeni şartlar hakkında bilgiler verilmektedir.
Doğum izni süresini 24 haftaya yükselten düzenleme sonrası başvuru süreci 15 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde tamamlanacak.
16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler uygulama kapsamına alınıyor.
1 Nisan 2026 itibarıyla mevcut 24 haftalık doğum izni süresini henüz tamamlamamış anneler de bu haktan yararlanabilecek.
Doğum izni kapsamında sağlanan geçici iş göremezlik ödemeleri de yeni süre esas alınarak 120 gün yerine 168 gün baz alınarak gerçekleştirilecek.
Doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta doğum izni uygulanacak; çoğul gebeliklerde bu süre 26 haftaya çıkacak.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Ek doğum izni son başvuru ne zaman? SGK doğum izni ödemeleri

EK DOĞUM İZNİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Doğum izni düzenlemesi çerçevesinde çalışan annelere sunulan ek izin hakkı için başvuru süreci sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yürütülen işlemlerde, geriye dönük ek izin hakkından faydalanmak isteyen annelerin başvurularını 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekiyor. Yeni uygulamayla birlikte doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi. Düzenleme kapsamında belirlenen koşulları sağlayan anneler, ilave 8 haftalık izin hakkından yararlanabilecek. Doğum izni ve ödeme süreçleri Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla yürütülmeye devam edecek. Hak sahipleri, başvuru aşamaları ve ödeme kriterlerine dair gelişmeleri SGK sistemi üzerinden takip edebiliyor.

Ek doğum izni son başvuru ne zaman? SGK doğum izni ödemeleri

DOĞUM İZNİ SÜRESİ VE ŞARTLARI NELER?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle çalışan annelerin doğum sonrası izin süresi genişletilmiş oldu. Buna göre: Doğum öncesinde 8 hafta, doğum sonrasında ise 16 hafta olmak üzere toplamda 24 hafta doğum izni uygulanacak. Çoğul gebelik durumlarında doğum öncesi izne 2 hafta daha ilave edilecek. Böylece çoğul gebelik yaşayan çalışanların toplam izin süresi 26 haftaya yükselecek. Doktor onayı alınması ve annenin sağlık durumunun elverişli olması halinde çalışan anneler doğumdan önceki son iki haftaya kadar görevine devam edebilecek. Yeni düzenleme kapsamında üç yaşını doldurmamış çocukları evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinme işlemini gerçekleştiren kişiye, çocuğun aileye teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin verilecek. Koruyucu aile statüsündeki çalışanlara ise çocuğun teslim tarihinden başlayarak 10 gün ücretsiz izin hakkı sağlanacak.

ETİKETLER
#SGK
#Doğum İzni
#Iş Hukuku
#Annelik İzni
#Kadın Çalışan Hakları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.