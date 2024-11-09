Ekim ayı açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı açıklandı! İşte en fazla işe yerleştirilen sektör ve meslek

09 Kasım 2024 11:01 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:15

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Ekim ayı İstatistik Bülteni duyurdu. İŞKUR, 1 milyon 201 bin 927 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Ekim ayında kuruma kayıtlı işsiz sayısı 2.273.006 kişi oldu. Ocak-Ekim 2024 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe sanayi sektöründe gerçekleşti.

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İŞKUR​ ekim ayı açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı açıklandı. 123.892 kişinin işe yerleştirildiği Ekim ayında, açık iş sayısı 222.341 oldu. Ekim ayında kuruma kayıtlı işsiz sayısı 2.273.006 kişi olurken kayıtlı işsizlerin yüzde 48,1’i erkek, yüzde 51,9’u kadınlar oldu. EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME SANAYİ SEKTÖRÜNDE 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 2.235.961 açık işlerin yüzde 99,1’i özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. En fazla açık iş (878.525 açık iş) imalat sanayi sektöründe oldu. Ocak-Ekim 2024 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'İmalat' alanında gerçekleşti. EN ÇOK TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI ALINDI En fazla işe yerleştirme sırasıyla 'Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi' mesleklerinde yapıldı. İlgili Haberler Asgari ücret toplantısı ne zaman? Bakan Işıkhan asgari ücret açıklamasında bulundu