Son dakika | Ekim ayı dış ticaret verileri açıklandı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: En yüksek ihracat rekoru kırıldı

02 Kasım 2024 10:32 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:12

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Bolat, 2024 Ekim Ayı Dış Ticaret Verilerini bugün düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu. Ekim ayında en yüksek ihracat rekoru kırıldı. Dış ticaret açığı ise ekim ayında geriledi.

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı​ Ömer Bolat, bugün dış ticaret​ verilerini basın toplantısıyla açıkladı. Antalya'da düzenlenen toplantı saat 10:00'da başladı. Bakan Bolat, en yüksek ekim​ ayı ihracat​ rekorunun kırıldığını duyurdu.

EKİM AYI İHRACAT REKORU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekim ayına ilişkin dış ticaret verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekim ayında ihracat yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar oldu. Enerji ve altın hariç ihracat aynı dönemde 22,2 milyar dolar oldu.

Bakan Bolat: "Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz" dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI EKİMDE GERİLEDİ

Ekim'de dış ticaret açığı ise 5,7 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 6,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

10 aylık dönem dikkate alındığında bu yıl dış ticaret açığının 65,6 milyar dolar olduğu izlendi. Geçen yılın aynı döneminde dış ticaret açığı 94,3 milyar dolar düzeyindeydi.

Ekim ayında ithalat yüzde 0,1 düşüşle 29,4 milyar dolar oldu.