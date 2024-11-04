Ekim ayı enflasyonu bugün belli oluyor: Kira ve diğer zamlar da açıklanacak

04 Kasım 2024 00:57 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 01:05

Yeni yıl yaklaşırken yılın son aylarının enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Fiyat artış oranlarının açıklanmasıyla kira zammı, motorlu taşıtlar vergisi, ehliyet ve pasaportta da zam oranları ortaya çıkmış olacak. İşte enflasyon artış beklentisi...

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Gözler bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu​ tarafından bugün saat 10.00'da yılın 10'uncu enflasyon​ verilerini bekliyor. Milyonlarca kişiyi etkileyen kiradan vergilere pek çok zam kalemini belirleyen enflasyon açıklanacak.

TÜFE​'deki değişim eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşmişti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Tüketici fiyat endeksi ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 olarak belirlenmişti.

KİRA ARTIŞ ORANLARI DA BELLİ OLACAK

Ev, işyeri sahipleri ve kiracılarını yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verileri​ sonrasında, güncel TÜFE verilerine göre kira sözleşmelerinde artış yapılacak.

TÜİK​'in ekim ayı enflasyonunu açıklamasıyla motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ehliyet ve pasaport gibi birçok ödeme kaleminde zam oranı belli olacak.