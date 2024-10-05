Ekim ayı EYT'liyi vuracak! On binlerce EYT'li SSK’dan emekli olma hakkını kaybedebilir

05 Ekim 2024 15:44 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 16:07

Binlerce emekli olacak vatandaş, SSK’dan emekli olma hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik süreci hakkında ekim ayı uyarısı yaptı. Erdursun, 8 Eylül 1999 öncesi SSK'lı olup sonrasında BağKur’a geçenler için ekim uyarısı yaptı. Ekim 2024 sonunun büyük bir dönemeç olduğunu aktardı.

On binlerce EYT'li vatandaş için dikkat çeken bir uyarı geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında emeklilik sürecine dair uyarı yaptı. İşte 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup, daha sonra BağKur'a geçenler için hayati önem taşıyan o haber.

BİNLERCE EYT'Lİ EMEKLİLİK HAKKINI KAYBEDEBİLİR

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup, daha sonra BağKur'a geçenler için ekim ayı uyarısı geldi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "On binlerce EYT'li vatandaş, SSK’dan emekli olma hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ancak birçok kişi bu durumun farkında değil" dedi.

EKİM AYI EMEKLİLİKTE HAYATİ BİR DÖNEMEÇ

EYT düzenlemesinden faydalanmayı planlayan birçok kişi, emeklilik haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Erdursun, "EYT’liler İçin Kritik Ekim Ayı" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı;

"1 Mayıs 2021'den önce BağKur’a geçmiş olanların 30 Ekim 2024’e kadar Bağ-Kur’dan çıkış yapması lazım. Eğer 30 Ekim 2024’e kadar Bağ-Kur’dan çıkış yapılmaz ve 1261 günün üzerinde Bağ-Kur primi ödenmişse, emeklilik statüsü otomatik olarak SSK’dan Bağ-Kur’a geçer.

Bağ-Kur’dan emekli olmak, SSK’ya göre daha fazla prim ödeme süresi ve daha düşük emekli maaş demek.

KİMLER RİSK ALTINDA?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup, daha sonra Bağ-Kur'a geçenler, kendi işyeri olanlar, şirket ortakları veya esnaf siciline kayıtlı kişiler, 1 Mayıs 2021 öncesinde Bağ-Kur borçları silinenler risk altında.

BAĞ-KUR'DAN ÇIKMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Bağ-Kur'a geçmiş olanların Ekim 2024'e kadar gerekli işlemleri tamamlaması gerek. Tamamlamayanlar daha uzun bir çalışma süresi ve daha düşük bir emekli maaşı alacak.

Bağ-Kur'dan çıkış yapmak için ise iş yerinizi kapatabilir, şirket ortaklığından ayrılabilir ya da başka bir işyerinde çalışmaya başlayarak Bağ-Kur’dan çıkış yapabilirsiniz.

Eğer bu tarihten sonra çıkış yapsanız bile, 1261 günden fazla Bağ-Kur priminiz varsa, emeklilik statünüz Bağ-Kur olarak belirlenecek.