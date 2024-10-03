Ekim ayı güncel emekli banka promosyonları 24 bin liraya çıktı! Bankaların yarışı emekliye yarayacak

03 Ekim 2024 10:19 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:45

Ekim ayı ile birlikte bankaların emekli maaş promosyonları yükseldi. Yeni müşteri çekmek isteyen bankalar rekabetin dozunu artırdı. Onlarca banka emekli promosyonlarında artışa gitti. SGK aylığını taşıyan emekliler 12 bin TL ile 24 bin TL arasından değişen banka promosyonlarından yararlanabilecek. İşte en yüksek emekli promosyonu veren banka.

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Eylül ayının geride kalmasıyla milyonlarca emeklinin gözü ekim ayı emekli promosyon rakamlarına çevrildi. Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Hangi bankanın emekliye ne kadar promosyon verdiği belli oldu. Bankalar emekli promosyonu için kesenin ağzını açtı. bazı bankalar emeklilere limit üstü para çekme, ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kredi kartı, özel kredi faiz oranları, kart harcamalarına nakit ve puan ödemesi gibi ek hizmetler de tanıdı.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA

Yeni müşteri çekmek isteyen bankalar, ekim ayına girilmesiyle birlikte promosyon tutarlarını yükseltti. Emekli promosyonu için tavan rakamın 24 bin lira olarak açıklandı. Ekim ayında bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar vatandaşlara can suyu olacak.

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank'ın da içerisinde yer aldığı bankaların emekli promosyon tutarları şöyle;

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI

İŞ BANKASI

İş Bankası, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

HALKBANK

Halkbank, SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA 20.000 TL üzerindeki maaşlar için 15.000 TL promosyon veriyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 15.000 TL'ye varan promosyon ve kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL fırsat sunuyor.

AKBANK

Akbank 15.000 TL’ ye varan promosyon ve 2 bin 500 TL'lik chip para ile toplamda 17 bin 500 TL’ye kadar imkan veriyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi Bankası emeklilere 18 bin TL’ye varan promosyon ödemesi veriyor.

ING BANK

ING Bank, 15 bin TL promosyon ödemesi, otomatik ödeme talimatı verenlere 3 bin TL ve turuncu hesap kampanyasına katılanlara 2 bin lira ek ödeme ile toplamda 20 bin TL’ye ödeme verecek.

VAKIFBANK

Vakıfbank, mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan yeni müşterilere yapacakları alışverişlerden yıllık toplamda 6.000 TL; artı 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL’ye varan ödül veriyor. Böylelikle toplamda 24.000 TL'ye varan promosyon ödüyor.