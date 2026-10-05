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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:25

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev ve iş yeri kiralarına yüzde kaç zam gelecek?

Ekim 2026 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte belli oldu. Kira sözleşmesi Ekim ayında yenilenecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar, uygulanabilecek en yüksek zam oranını araştırmaya başladı. Peki, Ekim ayı kira zammı ne kadar oldu, kira artış oranı yüzde kaç?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev ve iş yeri kiralarına yüzde kaç zam gelecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:25

’in açıkladığı ayı enflasyon verileriyle birlikte kira artışında esas alınan 12 aylık ortalama değişim oranı da netleşti. Buna göre ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan artış oranı yüzde 31,49 oldu. Böylece kira sözleşmesi Ekim ayında dolan ev ve iş yeri kiracıları için yüzde 31,49 oranı gündeme geldi. Ev sahibi, bu oranın üzerinde zam yapamazken daha düşük oranda artış uygulayabiliyor. Geçtiğimiz ay kira zam oranı yüzde 31,79 olarak uygulanmıştı. Ekim ayında açıklanan yüzde 31,49’luk oranla birlikte kira artış tavanında bir önceki aya göre düşüş yaşandı.

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev ve iş yeri kiralarına yüzde kaç zam gelecek?

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR? 

Kira artış oranı, sözleşmenin yenilendiği aydan bir önceki ay için TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı üzerinden belirleniyor.

Örneğin kira sözleşmesi Ekim ayında yenileniyorsa, Eylül ayında açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranı esas alınıyor. Bu oran, ev ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek en yüksek artış oranını gösteriyor.

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev ve iş yeri kiralarına yüzde kaç zam gelecek?

EKİM AYINDA KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK? 

Ekim 2026’da kira sözleşmesi yenilenen bir kiracı için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi. Ancak ev sahibi bu oranı aşmadan daha düşük bir zam yapabiliyor.

Kira artışının hesaplanmasında mevcut kira bedeli üzerinden yüzde 31,49 oranında artış uygulanıyor. Örneğin 10 bin lira kira ödeyen bir kiracının yüzde 31,49 oranındaki artış sonrasında yeni kira bedeli 13 bin 149 lira oluyor.

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev ve iş yeri kiralarına yüzde kaç zam gelecek?

KİRA ARTIŞ ORANI HER AY YENİDEN BELİRLENİYOR 

Kira zam oranı sabit bir oran üzerinden uygulanmıyor. Her ay açıklanan enflasyon verileriyle birlikte kira sözleşmesi o ay yenilenecek kiracılar için uygulanabilecek en yüksek artış oranı da yeniden hesaplanıyor.

Bu nedenle Ekim ayında sözleşmesi yenilenen kiracılar için yüzde 31,49 oranı geçerli olurken, sonraki aylarda yenilenecek sözleşmeler için farklı bir oran ortaya çıkabilecek.

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ETİKETLER
#eylül
#kira artışı
#TÜİK
#tüfe
#ekim
#Ekonomi
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