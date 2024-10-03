Ekim ayı kira zam oranı belli oldu! Konut ve iş yeri kira artış oranı netleşti

03 Ekim 2024 10:04 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:14

Eylül ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Yüzde 25 zam sınırının kalktığı temmuz ayından bu yana TÜFE ortalaması ile belirlenmeye başlanan kira zam oranı bu verinin ardından netleşti. Ev sahibi ve kiracısını ilgilendiren ekim ayı kira artış oranı enflasyon rakamları ile belli oldu. İşte 12 aylık enflasyon ortalaması ve güncel kira zam tavanı.

Ekim ayı kira zam oranı TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netlik kazandı. Konut​ ve işyeri​ için ekim​ ayı kira artış oranı hesaplaması belli oldu. Kiracılar ve ev sahipleri yüzde 25 zam sınırının kalkmasının ardından kira artış oranını her ay merakla bekliyor. TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte TÜFE 12 aylık ortalaması hesaplandı. İşte 2024 ekim ayı konut ve işyeri kirasına en fazla yapılacak artışı oranı.

GÜNCEL KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Kira zam oranı TÜFE​ hesaplaması 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00 da açıklandı. Böylece 2024 yılı konut ve işyeri kira artışı​ zamları netleşti.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre %2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,91 olmuştu. Böylelikle eylül ayı içerisinde kira zam oranı tavanı 64,91 olarak belirlenmişti.

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİSİ

Tüketici fiyat endeksi eylül ayında yıllık yüzde 49,38, aylık ise yüzde 2,97 arttı. Böylece 12 aylık ortalama yüzde 63,47 olarak gerçekleşti.

12 AYLIK TÜFE ORTALAMASI NE KADAR?

Gözler ekim ayı kira artış oranına çevrilmişken TÜİK merakla beklenen verileri açıkladı. Kira artış oranı, TÜFE'deki artış oranına göre netleşti.

TÜFE, eylül ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşti. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, kira kontratlarını bu veriye göre yeniden düzenleyecek. Kiracılar, yeni kontratlarını düzenlerken bu orana dikkat etmeli, ev sahipleri de bu oranı göz önünde bulundurarak kiralarını güncellemeli.